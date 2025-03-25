«Должны полететь головы»

Появление главного редактора The Atlantic в закрытом чате, в котором члены Совета национальной безопасности США обсуждали удары по йеменским хуситам,— одна из главных тем для обсуждения в американских масс-медиа. Наблюдатели обсуждают сам факт беспрецедентного нарушения секретности, шансы Майка Уолца сохранить должность советника президента по национальной безопасности и то, как скажется скандал на желании европейцев делиться секретными сведениями с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолц

Фото: Paul Sancya, File / AP Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолц

Фото: Paul Sancya, File / AP

Будущее Уолца под вопросом из-за случайной утечки военного плана

Ошеломляющее открытие, что высокопоставленные должностные лица администрации случайно включили репортера в групповой чат, в котором обсуждались военные планы, вызвало бурную дискуссию в Белом доме о том, что советника по национальной безопасности Майка Уолца, возможно, придется сместить... Высокопоставленный чиновник администрации сообщил Politico в понедельник днем, что он участвует в разных текстовых обсуждениях с другими сотрудниками администрации о том, что делать с Уолцем... «Половина из них говорит, что он не останется ни при каких обстоятельствах или не должен остаться»,— сказал чиновник... Человек, близкий к Белому дому, был еще более прямолинеен. «Все в Белом доме могут согласиться в одном: Майк Уолц — гребаный идиот».

Советник Трампа по национальной безопасности добавил журналиста в чат по крайне чувствительным планам удара по Йемену

Пока ничто не говорит о том, что Трамп планирует уволить кого-либо... Но несколько должностных лиц администрации Трампа отметили, что этот шаг воспринимается не только как серьезная невынужденная ошибка с серьезными последствиями для национальной безопасности… Трамп испытывает личную неприязнь к Голдбергу, что подливает масла в огонь… в этой ситуации. Когда президенту рассказали… о сюжете The Atlantic, он выразил свое презрение к журналисту… «Голдберг — худший вариант для добавления в чат»,— сказал человек, близкий к Трампу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг

Фото: Mike Blake / Reuters Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг

Фото: Mike Blake / Reuters

«Должны полететь головы»: Конгресс взорвался из-за шокирующей утечки информации

Члены Конгресса от обеих партий взорвались от гнева... Некоторые демократы уже призывают к расследованию и возможному наказанию для должностных лиц, причастных к упущению... «Мы не можем списать это на простую ошибку — за это людей следует увольнять»,— заявила конгессвумен Сара Джейкобс (демократ от Калифорнии), член Комитета по вооруженным силам... Конгрессмен Джим Хаймс (демократ от Коннектикута) из Комитете по разведке сказал, что планирует поднять этот вопрос на запланированном заседании своей комиссии в среду.

«Если бы чиновник более низкого ранга… сделал (такое.— “Ъ”),— сказал он,— в отношении него было бы, скорее всего, заведено уголовное дело».

Нарушение правил обмена сообщениями в кабинете Трампа подтверждает опасения европейских союзников

Эти сообщения... обнажили всю степень их (США.— «Ъ») презрения к европейским союзникам... На фоне этой враждебной риторики европейские союзники теперь могут также задуматься о последствиях обмена секретной информацией с американцами. Частные комментарии должностных лиц Трампа в групповом чате похожи на то, что они говорят публично о Европе, но союзники будут обеспокоены передовой практикой в процедурах коммуникации.

Подготовила Алена Миклашевская