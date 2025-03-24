Главред The Atlantic рассказал о секретном чате властей США по удару по хуситам
Джеффри Голдберг, главный редактор журнала The Atlantic, рассказал о, кажется, беспрецедентном нарушении секретности советником президента США по национальной безопасности. Майк Уолц, говорит господин Голдберг, случайно добавил его в секретный чат мессенджера Signal, в котором обсуждалось планируемое нападение на йеменских хуситов.
Джеффри Голдберг
Фото: Mike Blake / Reuters
По словам главного редактора The Atlantic, в группе кроме него самого, Майкла Уолца и министра обороны Пита Хегсета были еще вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие члены Совета национальной безопасности (СНБ) США.
В чате обсуждались все аспекты предстоящей операции, начиная от времени и непосредственных целей и заканчивая возможной реакцией на нее со стороны. В частности, журналист говорит о том, что вице-президент Вэнс не был согласен с решением президента Дональда Трампа о немедленном нанесении ударов и даже предлагал перенести их на более поздний срок. Тем не менее его отговорили.
«Я никогда раньше не становился свидетелем такого нарушения секретности. Сотрудники Совета национальной безопасности регулярно используют Signal, в основном для назначения встреч и других логистических вопросов. Уж точно не для детального и крайне конфиденциального обсуждения предстоящих военных операций»,— говорит господин Голдберг.
Уже после начала операции он обратился в СНБ за комментариями. Представитель совета подтвердил подлинность чата и заявил, что то, как и почему журналист получил приглашение присоединиться к нему, «изучается».
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