Президент США в ударе

Глава Белого дома Дональд Трамп отдал приказ развернуть «решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене». По его словам, цель авиаударов — восстановить безопасное судоходство в Красном море и Аденском заливе, ведь нападения группировки «Ансар Аллах» на суда в этой акватории, продолжающиеся с осени 2023 года, обернулись для американской и мировой экономики потерями в «миллиарды долларов». СМИ сообщают, что в результате бомбежек погибли уже более трех десятков человек. Хуситы обвинили США и Великобританию, которая при этом не участвовала в операции, в «злобной» агрессии и пообещали не оставить ее без ответа. В Москве призвали к «немедленному прекращению применения силы всеми сторонами» и рекомендовали «вступить в политический диалог».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: White House / Handout / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: White House / Handout / Reuters

В субботу, 15 марта, президент США — традиционно через соцсеть Truth Social — объявил о приказе вооруженным силам «начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене». Подобный шаг глава Белого дома объяснил тем, что группировка «Ансар Аллах» ведет «непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других судов», из-за чего «прошло более года с тех пор, как торговое судно под флагом США благополучно пересекло Суэцкий канал, Красное море или Аденский залив». По его словам, нападения хуситов на торговые суда обошлись американской и мировой экономике «во многие миллиарды долларов».

«Наши храбрые военные прямо сейчас наносят воздушные удары по базам террористов, их лидерам и противоракетной обороне, чтобы защитить американские морские, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства»,— заявил господин Трамп.

Он заверил, что время «террористов-хуситов истекло», и призвал их «прекратить атаки сегодня же», в противном случае пообещав «такие адские муки», каких группировка еще не испытывала.

Таким образом, Дональд Трамп, лично наблюдавший за бомбежками по видеосвязи, пытается решить проблему, которая остается нерешенной с октября 2023 года. Тогда после резни, устроенной 7 октября в Израиле боевиками радикального движения «Хамас», израильская армия начала операцию в секторе Газа, а хуситы в знак солидарности с палестинской группировкой стали атаковать торговые и военные корабли Израиля в Красном море. Кроме того, под огонь попали торговые суда и под другими флагами, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив.

Параллельно господин Трамп потребовал от Ирана, который имеет тесные связи с йеменскими боевиками, прекратить поддержку хуситов.

Он также не упустил возможности уколоть своего предшественника Джо Байдена за «жалкие и слабые» меры по восстановлению свободного судоходства в Красном море и в очередной раз напомнил, что «получил один из самых больших мандатов в истории президентства», а потому, по его мнению, угрожать ему нельзя.

В ответ хуситы назвали удары американских ВВС по йеменской столице Сане «военным преступлением» и заверили, что, во-первых, не оставят без ответа действия США, а во-вторых, не прекратят атаковать торговые суда в Красном море. Более того, в движении посчитали, что речь идет не только о «злобной» американской, но и о «британской агрессии», хотя не было никаких свидетельств, что Лондон имел даже опосредованное отношение к решению Дональда Трампа и действиям США.

Другими словами, удары по Сане, Таизу и другим подконтрольным хуситам территориям, на которых, по данным подчиняющегося «Ансар Аллах» минздрава, погибли более 30 человек и свыше 100 получили ранения, не заставили группировку отказаться от своих действий.

Не произвели впечатления угрозы господина Трампа и на Иран. Как заявил глава иранского МИДа Аббас Арагчи, Вашингтон не может диктовать Тегерану, какую проводить внешнюю политику, и посоветовал Белому дому прекратить «поддержку израильского геноцида и терроризм». «Прекратите убивать йеменцев»,— сказал господин Арагчи.

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Примечательно, что обстановка в Йемене стала одной из тем разговора госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Пресс-службы обоих ведомств рассказали, что господин Рубио, в частности, проинформировал коллегу о начале американской операции против хуситов. Как уточнили, в свою очередь, на Смоленской площади, в ответ господин Лавров «подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы всеми сторонами, важность для них вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие».

Тем временем различные эксперты задаются вопросом, почему Дональд Трамп решил именно сейчас начать бомбежки Йемена, а некоторые и вовсе напоминают, что республиканец приходил к власти под лозунгом прекращения всевозможных войн, но, не преуспев пока в миротворческих делах, успел втянуть США в боевые действия.

Ряд аналитиков отмечают, что за два неполных месяца президентства господин Трамп и дня не провел без попадания в заголовки мировых СМИ. За это время он успел ввязаться в торговую войну с Канадой, Мексикой и европейскими странами, заявить о планах аннексировать Гренландию, предпринять шаги по урегулированию украинского конфликта, но пока ни в одном из начинаний и близко не подошел к поставленным целям.

По мнению экспертов, для Дональда Трампа важно оставаться в топах мировых новостей, потому-то он и берется за новое крупное дело, когда в другом ожидаются проволочки.

Очередное глобальное дело для президента США — война с хуситами.

Антон Васильев