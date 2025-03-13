Бурная деятельность Илона Маска не привела к снижению федеральных расходов США

Расходы федерального бюджета США в феврале выросли до рекордных $603 млрд. Это официальные данные Министерства финансов. По сравнению с февралем 2024 года расходы выросли на $40 млрд, то есть 7%. И это несмотря на бурную деятельность Илона Маска и возглавляемого им Департамента эффективности правительства (DOGE), которые ставят своей целью снижение расходов федерального бюджета.

Как отмечает Newsweek, DOGE отчитался о том, что в первый месяц президентства Дональда Трампа сумел сэкономить свыше $100 млрд, или по $652 на каждого налогоплательщика. Однако роста федеральных расходов это не компенсировало, а о реальном снижении расходов сообщили лишь несколько федеральных ведомств. Среди них министерства по делам ветеранов, транспорта, юстиции и Госдепартамент.

О конфликтах вокруг DOGE читайте в материале «Илон Маск взялся за ''мертвые души''».

Алена Миклашевская