Будь патриотом — не покупай американское

Недружественная риторика вкупе с жесткой тарифной войной, развязанной американским лидером Дональдом Трампом против большого числа стран, включая союзные США государства, спровоцировала развертывание общественных кампаний с призывом бойкотировать американские товары. Активнее всего в эту потребительскую войну включились в Скандинавии и Канаде. Недовольство европейцев действиями главы Белого дома рикошетом ударило и по его ближайшему союзнику Илону Маску: продажи автомобилей марки Tesla в Европе упали в январе на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / File Photo / Reuters Фото: Eduardo Munoz / File Photo / Reuters

Едва ли не первой ласточкой недовольства европейцев действиями Дональда Трампа стало громкое заявление норвежской нефтяной компании Haltbakk Bunkers об отказе предоставлять топливо американским военным кораблям. Таким образом компания решила выразить свое негативное отношение к тому, как президент США обошелся с украинским лидером Владимиром Зеленским на встрече в Белом доме. Впрочем, тот инцидент был быстро исчерпан: министр обороны Норвегии Торе Сандвик поспешил заверить США, что королевство продолжит оказывать необходимую поддержку американскому флоту.

Однако волна антипатии к Дональду Трампу в Норвегии и Скандинавии в целом ничуть не схлынула, а, напротив, стала набирать обороты.

И не столько из-за солидарности с обиженным Зеленским, сколько из-за торговой войны, которую администрация президента США развязала в том числе и против Европы.

Одними из самых активных противников Дональда Трампа оказались датчане, разозлившиеся на него за высказывания относительно планов присоединения к США датской автономии Гренландии. Отомстить главе Белого дома там решили посредством бойкота американских товаров, создав в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) группу под названием «Бойкот товаров из США». На данный момент она собрала уже более 78 тыс. подписчиков. Как отмечается в описании группы, идея оказать давление на администрацию США посредством бойкота американских товаров и услуг «родилась из разочарования, которое мы, и многие из нас, испытываем от того, что с 20 января 2025 года (день вступления в должность президента США Дональда Трампа.— “Ъ”) мир стал гораздо более неопределенным и непредсказуемым». Использование же для этого американской соцсети администраторы группы пояснили тем, что это «лучшее оружие», а значит, цель оправдывает средства.

В последние дни аналогичные группы в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), нацеленные на организацию бойкотов всего американского, появились также в Швеции и Франции, причем в последней призыв игнорировать товары из США патриотично дополнили призывом «покупать французское и европейское».

Этот своего рода флешмоб против американских товаров поддержали и некоторые европейские компании.

К примеру, крупнейшая датская розничная компания Salling Group сообщила на этой неделе, что начнет маркировать европейские товары в своих магазинах черной звездой, чтобы покупатели могли их идентифицировать и обращать на них внимание в первую очередь в противовес заокеанским брендам.

По данным американского издания Axios, за последнюю неделю запрос «бойкот США» в поисковой системе Google стал резко набирать популярность. При этом большая часть таких запросов была сделана в четырех странах ЕС (Люксембурге, Дании, Франции и Швеции), а также Канаде.

В Канаде антиамериканские настроения оказались, что неудивительно, особенно сильны.

После многочисленных заявлений Дональда Трампа о том, что Канада должна стать «51-м штатом Америки», и нескольких раундов повышения пошлин на канадский экспорт в Штаты 85% канадцев заявили о планах заменить американские товары на аналоги от отечественных производителей.

Местный бизнес такой порыв, разумеется, радостно поддержал. В Онтарио Совет по контролю за спиртными напитками провинции объявил, что прекратит продажу продуктов американского производства, таких как бурбон и вина. Этому примеру обещали последовать и в провинции Нью-Брансуик. Тем временем в стране появилось несколько специальных приложений для телефонов, помогающих покупателям идентифицировать американские товары в процессе покупки, чтобы воздержаться от их приобретения.

Кроме того, канадцы решили продемонстрировать свое отношение ко всему американскому и за счет заметного сокращения поездок в Штаты.

По данным Статистического управления Канады, число граждан страны, совершивших автомобильные поездки к соседям, сократилось в феврале на 23%. И это стало весьма чувствительным жестом протеста против политики Трампа: на днях Ассоциация туризма США предупредила, что падение числа поездок из Канады на 10% может привести к «потере доходов в размере $2,1 млрд и 14 тыс. рабочих мест».

При этом, в отличие от Европы, в Канаде в авангарде кампании против всего американского встали политики. Особенно отличился на этом пути губернатор провинции Онтарио Дуг Форд. Помимо краткосрочного повышения тарифов на экспорт электроэнергии в три северных американских штата, которое впоследствии было отменено, Форд расторг контракт на 100 млн канадских долларов ($69 млн) с телекоммуникационной компанией Starlink, принадлежащей ближайшему соратнику Трампа Илону Маску. «Онтарио не будет вести дела с людьми, которые стремятся разрушить нашу экономику»,— пояснил он свое решение в социальной сети X.

Близость к Трампу и собственные недружественные по отношению к американским союзникам высказывания Илона Маска успели ударить, причем куда серьезнее, и по другому его бизнесу. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи принадлежащего ему автоконцерна Tesla в Европе в январе резко упали, сократившись сразу на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Наталия Портякова