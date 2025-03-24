В ООН потребовали расследовать убийства журналистов после гибели Федорчака

В офисе генсека ООН выступают против убийств журналистов. Все случаи должны быть тщательно расследованы. Так заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак ответил на просьбу «РИА Новости» прокомментировать гибель корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Федорчак

Фото: соцсети Александр Федорчак

Фото: соцсети

«Мы выступаем против всех убийств журналистов и хотим, чтобы все они были тщательно расследованы»,— сказал господин Хак.

О гибели Александра Федорчака стало известно сегодня, 24 марта. Он работал в Харьковской области, а также на купянском направлении. 19 марта журналист сообщил, что работал на краснолиманском направлении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее преступлением властей Украины против свободы слова и журналистики. МИД намерен добиваться реакции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ЮНЕСКО на гибель Александра Федорчака.

11 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу тему безопасности представителей российских СМИ в зоне проведения СВО. Он отметил, что генсеку был передан список российских журналистов, которые погибли за время спецоперации.