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Коммерсантъ FM
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МИД РФ будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель журналиста «Известий»

МИД России доведет информацию о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне специальной военной операции до профильных международных структур, в частности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ЮНЕСКО. Россия будет добиваться их реакции, сообщила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Уже сейчас могу заверить, что очередное преступление киевского режима против свободы слова и журналистики не будет предано забвению «стратегическим молчанием», проплаченным западными кураторами»,— сказала госпожа Захарова. Она также выразила соболезнования родным и близким погибшего журналиста.

О гибели Александра Федорчака стало известно сегодня, 24 марта. Он работал в Харьковской области, а также на купянском направлении. 19 марта журналист сообщил, что работает на краснолиманском направлении. Последний репортаж Александра Федорчака вышел в эфир 23 марта.

11 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу тему безопасности представителей российских СМИ в зоне проведения СВО. Он добавил, что генсеку был передан список российских журналистов, которые погибли за время спецоперации. Господин Синирлиоглу получил соответствующее письмо от председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.

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