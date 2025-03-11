Лавров: РФ представила ОБСЕ список убитых на СВО российских журналистов
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу тему безопасности представителей российских СМИ в зоне проведения СВО. Он добавил, что генсеку был передан список российских журналистов, которые погибли за время спецоперации. Господин Синирлиоглу получил соответствующее письмо от председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Мы обратили внимание, что… ОБСЕ берет дурной пример с генерального директора ЮНЕСКО госпожи Азуле, которая в ежегодном докладе… не удосужилась вообще упомянуть преступлений против наших сограждан»,— сказал господин Лавров (запись пресс-конференции вела пресс-служба министерства). Глава МИДа добавил, что Москва считает такую политику «вопиющей несправедливостью» и будет добиваться ее отмены. В феврале МИД России назвал замалчивание убийства российских журналистов лицемерием.
Господин Синирлиоглу оставил эту тему без комментариев, как и вопрос о том, выступит ли организация с осуждением сегодняшней массированной атаки ВСУ на российскую территорию. «Эта война принесла очень много страданий миллионам людей. Я был в Киеве, и я видел такие же последствия там. Я надеюсь, что очень скоро эта война закончится»,— сказал он.
Встреча главы ОБСЕ и главы МИД России состоялась сегодня, 11 марта, в Москве. Стороны в числе прочего обсудили действия организации в ходе российско-украинского конфликта. Господин Синирлиоглу признал, что «организация не в лучшей форме», и призвал вернуть ей «былую актуальность».
Подробнее о кризисе ОБСЕ — в материале «Ъ» «Между кризисом и крахом».