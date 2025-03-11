Лавров: РФ представила ОБСЕ список убитых на СВО российских журналистов

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу тему безопасности представителей российских СМИ в зоне проведения СВО. Он добавил, что генсеку был передан список российских журналистов, которые погибли за время спецоперации. Господин Синирлиоглу получил соответствующее письмо от председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы обратили внимание, что… ОБСЕ берет дурной пример с генерального директора ЮНЕСКО госпожи Азуле, которая в ежегодном докладе… не удосужилась вообще упомянуть преступлений против наших сограждан»,— сказал господин Лавров (запись пресс-конференции вела пресс-служба министерства). Глава МИДа добавил, что Москва считает такую политику «вопиющей несправедливостью» и будет добиваться ее отмены. В феврале МИД России назвал замалчивание убийства российских журналистов лицемерием.

Господин Синирлиоглу оставил эту тему без комментариев, как и вопрос о том, выступит ли организация с осуждением сегодняшней массированной атаки ВСУ на российскую территорию. «Эта война принесла очень много страданий миллионам людей. Я был в Киеве, и я видел такие же последствия там. Я надеюсь, что очень скоро эта война закончится»,— сказал он.

Встреча главы ОБСЕ и главы МИД России состоялась сегодня, 11 марта, в Москве. Стороны в числе прочего обсудили действия организации в ходе российско-украинского конфликта. Господин Синирлиоглу признал, что «организация не в лучшей форме», и призвал вернуть ей «былую актуальность».

Подробнее о кризисе ОБСЕ — в материале «Ъ» «Между кризисом и крахом».