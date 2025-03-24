Американские сенаторы попросили перенести крайний срок продажи TikTok

Сенаторы США призывали Белый дом обратиться к Конгрессу с просьбой разрешить китайской компании ByteDance продлить срок продажи социальной сети TikTok. Об этом сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Danish Siddiqui / Reuters Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Сенаторы-демократы Эд Марки, Крис Ван Холен и Кори Букер попросили продлить срок заключения сделки до октября. По действующему закону ByteDance должна продать свой бизнес до 5 апреля — сделка должна состояться с инвестором, который не аффилирован с Китаем. Закон о продаже был поддержан Верховным судом в январе. Если компания этого не сделает, TikTok будет заблокирован на территории США.

Закон о запрете работы приложений, которые контролируются «иностранным противником», был подписан экс-президентом США Джо Байденом в апреле прошлого года. Он позволяет блокировать приложения, которые президент Соединенных Штатов считает угрозой национальной безопасности. Блокировки можно избежать, если владелец соглашается продать приложение на территории страны. Закон вступил в силу 19 января. В день своей инаугурации, 20 января, следующий президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вступление в силу закона о запрете TikTok откладывается на 75 дней.

Президент США Дональд Трамп 9 марта заявил, что ведет переговоры с четырьмя группами инвесторов, которые заинтересованы в покупке американского бизнеса TikTok. 21 марта Reuters писало, что TikTok в США могут выкупить некитайские инвесторы ByteDance — в обсуждении этого плана с Белым домом участвуют американские компании Susquehanna International Group и General Atlantic.

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