Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тик-так, бан!

Юлия Юрасова о российском и американском подходах к ограничению TikTok

Китайские мальчики в глазах американского правительства привели к неизбежному: 19 января самый популярный в мире сервис коротких видео TikTok (принадлежит китайской ByteDance) был заблокирован в стране. Как и другие приложения компании, например видеоредактор CapCut и фоторедактор Hypic,— все пропали из AppStore и Google Play. Доступ не получалось вернуть даже при помощи приложений для обхода блокировок, сообщали зарубежные СМИ. «К счастью, президент Дональд Трамп выразил готовность работать с нами над решением, которое позволит вернуть TikTok»,— говорилось в уведомлении сервиса, которое видели американские пользователи.

Юлия Юрасова

Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Блокировка продлилась 12 часов, и 20 января, сразу после инаугурации, Дональд Трамп подписал указ, который откладывает на 75 дней вступление в силу закона о запрете площадки. Сервису все еще грозит блокировка в стране, если его американское подразделение не будет продано (достаточно 50%). ByteDance же неоднократно сообщала, что не планирует продавать площадку или долю в ней.

Закон о принудительной продаже или запрете TikTok в США вступил в силу 19 января, он был подписан еще экс-президентом Джо Байденом. Такая мера объяснялась тем, что ByteDance может собирать данные американских пользователей и передавать их властям КНР. Аудитория сервиса шаг властей не оценила: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пестрел роликами от пользователей и блогеров, которые прощались с TikTok и их «личными китайскими шпионами», а бренды — с рекламными бюджетами. С Россией в этом смысле уже сама ByteDance в 2022 году поступила «гуманнее»: запретила российским пользователям загружать контент и ограничила доступ к зарубежным видео в TikTok.

Что интересно, в России блокировку соцсети в США (даже меньше чем на сутки) встретили с надеждой, например, участники рекламного рынка. Надеждой, что при потере американского рынка компания снимет блокировку с пользователей в РФ и это станет точкой роста отечественного рынка инфлюенс-маркетинга (продвижение через лидеров мнений). По данным Ассоциации блогеров и агентств, по итогам прошлого года он достиг 44 млрд руб., увеличившись на 37%. Правда, до свершения надежд нужно подождать еще 75 дней (вероятность продажи США доли в ByteDance очень мала), но что это по сравнению с тремя годами.

Однако участники российского рынка видеосервисов не будут так же рады возвращению китайской площадки. Среди них — «VK Клипы», которые отчитывались о росте бюджетов на продвижение в три раза за первое полугодие 2024 года. А участники рынка видеосервисов куда весомее, чем инфлюенс-маркетинга, и их лобби сбрасывать со счетов нельзя.

Юлия Юрасова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...