Тик-так, бан!

Китайские мальчики в глазах американского правительства привели к неизбежному: 19 января самый популярный в мире сервис коротких видео TikTok (принадлежит китайской ByteDance) был заблокирован в стране. Как и другие приложения компании, например видеоредактор CapCut и фоторедактор Hypic,— все пропали из AppStore и Google Play. Доступ не получалось вернуть даже при помощи приложений для обхода блокировок, сообщали зарубежные СМИ. «К счастью, президент Дональд Трамп выразил готовность работать с нами над решением, которое позволит вернуть TikTok»,— говорилось в уведомлении сервиса, которое видели американские пользователи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Блокировка продлилась 12 часов, и 20 января, сразу после инаугурации, Дональд Трамп подписал указ, который откладывает на 75 дней вступление в силу закона о запрете площадки. Сервису все еще грозит блокировка в стране, если его американское подразделение не будет продано (достаточно 50%). ByteDance же неоднократно сообщала, что не планирует продавать площадку или долю в ней.

Закон о принудительной продаже или запрете TikTok в США вступил в силу 19 января, он был подписан еще экс-президентом Джо Байденом. Такая мера объяснялась тем, что ByteDance может собирать данные американских пользователей и передавать их властям КНР. Аудитория сервиса шаг властей не оценила: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пестрел роликами от пользователей и блогеров, которые прощались с TikTok и их «личными китайскими шпионами», а бренды — с рекламными бюджетами. С Россией в этом смысле уже сама ByteDance в 2022 году поступила «гуманнее»: запретила российским пользователям загружать контент и ограничила доступ к зарубежным видео в TikTok.

Что интересно, в России блокировку соцсети в США (даже меньше чем на сутки) встретили с надеждой, например, участники рекламного рынка. Надеждой, что при потере американского рынка компания снимет блокировку с пользователей в РФ и это станет точкой роста отечественного рынка инфлюенс-маркетинга (продвижение через лидеров мнений). По данным Ассоциации блогеров и агентств, по итогам прошлого года он достиг 44 млрд руб., увеличившись на 37%. Правда, до свершения надежд нужно подождать еще 75 дней (вероятность продажи США доли в ByteDance очень мала), но что это по сравнению с тремя годами.

Однако участники российского рынка видеосервисов не будут так же рады возвращению китайской площадки. Среди них — «VK Клипы», которые отчитывались о росте бюджетов на продвижение в три раза за первое полугодие 2024 года. А участники рынка видеосервисов куда весомее, чем инфлюенс-маркетинга, и их лобби сбрасывать со счетов нельзя.

Юлия Юрасова