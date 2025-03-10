Трамп: в покупке TikTok заинтересованы четыре группы инвесторов

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, 9 марта, что ведет переговоры с четырьмя группами инвесторов, заинтересованных в покупке американского бизнеса TikTok. Он добавил, что сделка может быть заключена «скоро», до наступления дедлайна 5 апреля.

«Мы имеем дело с четырьмя разными группами, и многие люди заинтересованы в покупке»,— цитирует господина Трампа Reuters. Он не стал уточнять, кто входит в число претендентов на покупку американского бизнеса TikTok у китайской ByteDance, лишь отметив, что «все четыре хороши».

В апреле прошлого года тогдашний президент США Джо Байден подписал закон о запрете TikTok в США в случае, если владеющая им китайская компания ByteDance не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней, то есть до 19 января 2025 года. Магазины приложений удалили TikTok за несколько дней до 19 января. Однако господин Трамп в первый же день своего президентского срока приостановил действие запрета на 75 дней (до 5 апреля). По словам президента, в случае необходимости он готов продлить работу соцсети в США еще раз, чтобы стороны могли подписать соглашение.

Юлия Юрасова о российском и американском подходах к ограничению TikTok — в материале «Тик-так, бан!».

Кирилл Сарханянц