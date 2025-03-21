Бизнес TikTok в США могут выкупить инвесторы ByteDance

В переговорах о будущем американского бизнеса TikTok, в которых очень активное участие принимает Белый дом, все больше внимания уделяется варианту покупки этой компании крупнейшими некитайскими инвесторами ByteDance. Как сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника, в обсуждениях этого плана с Белым домом участвуют американские компании Susquehanna International Group и General Atlantic, главы которых входят в совет директоров ByteDance. Кроме того, в переговорах участвует компания KKR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song / File Photo / Reuters Фото: Aly Song / File Photo / Reuters

Обсуждаемый план предполагает, что американские инвесторы ByteDance могут увеличить свои доли и выкупить американские операции TikTok. При этом доли китайских инвесторов в американском TikTok будут размыты и сократятся до уровня ниже 20%, что необходимо для соблюдения законов США. Таким образом, компания сможет продолжать работать в США. Этот план также предусматривает, что хранением и защитой данных пользователей TikTok в США будет заниматься компания Oracle. Reuters не удалось получить комментарии ни от одной из компаний, участвующих в переговорах.

В апреле прошлого года прежний президент США Джо Байден подписал закон о запрете TikTok в США в случае, если владеющая им китайская компания ByteDance не продаст бизнес на территории страны до 19 января 2025 года. Новый президент США Дональд Трамп приостановил действие запрета — теперь сделка должна быть совершена к 5 апреля. В начале марта президент США заявил, что ведет переговоры с четырьмя группами инвесторов, заинтересованных в покупке бизнеса TikTok в США.

Алена Миклашевская