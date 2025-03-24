BYD обошел Tesla по выручке за год

Сегодня, 24 марта, китайский производитель электромобилей BYD представил финансовую отчетность за 2024 год. Выручка компании в этот период выросла на 29%, составив 777 млрд юаней ($107 млрд). Тем самым BYD обошел по этому показателю американского производителя электромобилей Tesla — его выручка в прошлом году составила $97,7 млрд. Чистая прибыль китайской компании по итогам 2024 года увеличилась на 34%, до 40,3 млрд юаней ($5,6 млрд). Для сравнения: чистая прибыль Tesla в прошлом году составила $7,1 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bobby Yip / File Photo / Reuters Фото: Bobby Yip / File Photo / Reuters

Акции BYD на Гонконгской бирже сегодня, 24 марта, выросли на 3%, а за последний год — на 88%. При этом по рыночной капитализации компания все еще в пять раз уступает Tesla — $160 млрд против $851 млрд. В последнее время BYD активно растет: в 2024 году компания продала рекордные 4,2 млн автомобилей — на 41% больше, чем годом ранее. В текущем году компания планирует продать 5–6 млн автомобилей.

BYD также развивает производство за пределами Китая, в частности строит заводы в Европе и Латинской Америке. 17 марта компания представила новую систему ультрабыстрой зарядки электромобилей и анонсировала создание собственной сети зарядных станций с применением новой технологии, после чего ее акции выросли до рекордной цены.

Яна Рождественская