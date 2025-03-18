Акции BYD взлетели до рекорда после презентации ультрабыстрой зарядки

Котировки акций китайского автопроизводителя BYD выросли на 5% после того, как компания представила вчера, 17 марта, новую систему ультрабыстрой зарядки электромобилей. Стоимость акций компании достигла рекордной отметки — 408,8 гонконгского доллара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Super e-Platform, по заверениям самой компании, будет заряжать электромобили столь же быстро, как заправляются машины с бензиновыми двигателями. Мощность зарядки будет достигать 1 МВт, что вдвое выше показателя Tesla Supercharger V4. После пяти минут такой зарядки электромобили смогут преодолеть еще около 400 км, заявил в ходе презентации новой технологии основатель BYD Ван Чуаньфу. Для сравнения, станции Tesla способны обеспечить электромобилю 275 км хода за 15 минут подзарядки.

BYD также анонсировала создание собственной сети зарядных станций с применением новой технологии. Компания рассчитывает на создание сети из более чем 4 тыс. зарядок. Эти станции будут разработаны специально для поддержки новой архитектуры и обеспечат более чем вдвое большую скорость зарядки по сравнению с Tesla Supercharger V4, которая обеспечивает мощность до 500 кВт.

Наконец, BYD представил и первые совместимые с ней электромобили — седан Han L и внедорожник Qin L. Цена на эти модели стартует с 270 тыс. юаней ($37,3 тыс.).

Кирилл Сарханянц