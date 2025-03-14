Дания пригрозила США войной за Гренландию

Претензии президента США Дональда Трампа на Гренландию могут привести к войне между Копенгагеном и Вашингтоном, сообщил глава комитета по обороне датского Фолькетинга (парламента) Расмус Ярлов. Так он прокомментировал вчерашнее заявление господина Трампа, что остров вскоре перейдет во владение США. Генсек НАТО Марк Рютте в ответ сказал, что не хочет «втягивать» альянс в решение этого вопроса.

«Мы не одобряем шутки генсека НАТО с Трампом о Гренландии. Это означало бы войну между двумя странами НАТО»,— написал господин Ярлов в социальной сети X.

Он также напомнил о результатах прошедших в Гренландии парламентских выборов. По результатам голосования 12 марта победила оппозиционная партия «Демократы». Несмотря на поддержку независимости острова от Дании, лидеры партии выступают против присоединения к США, убежден Расмус Ярлов.

Дональд Трамп неоднократно высказывал желание, чтобы Гренландия вошла в состав США. 5 марта на выступлении в Конгрессе он заверил, что Вашингтон «так или иначе» завладеет островом.

Подробности — в материале «Ъ» «Гренландия будет неспешно идти к независимости».