Генпрокурор поручил контролировать соблюдение прав учеников на экзаменах

Генпрокурор Игорь Краснов поручил прокурорам всех регионов проверить соблюдение конституционных прав детей в ходе предстоящей экзаменационной кампании. Также проверка затронет зачисление детей в старшие классы общеобразовательных школ, колледжи и вузы. В частности, прокуроры должны пресекать неправомерные отказы девятиклассникам в продолжении обучения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В числе других поручений:

недопущение незаконного привлечения учащихся к ответственности из-за несоблюдения правил сдачи экзаменов (использование цифровых устройств);

оценка подготовки образовательных учреждений к приемной кампании в соответствии с приказом Минобрнауки о новом порядке приема по программам высшего образования;

проследить за реализацией в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам;

обеспечить соблюдение прав детей участников военной операции на поступление в учреждения среднего профессионального и высшего образования по квоте.

Дети участников спецоперации получают ежемесячные пособия и имеют льготы при поступлении в университеты. По итогам 2024 года в техникумы и колледжи были зачислены 20 тыс. участников СВО и их детей. В феврале 2025-го господин Краснов поручил уравнять подход к выплатам детям участников СВО в регионах.

О выплатах для участников военной операции — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».