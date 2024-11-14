«Трехсотым» пересчитали выплаты

Единовременная выплата участникам специальной военной операции, получившим инвалидность из-за ранения, увеличилась на 1 млн руб. и составит теперь 4 млн руб. Это следует из указа президента России Владимира Путина, подписанного в четверг. В Минобороны подчеркивают: бойцы, получившие инвалидность до этого указа, получат дополнительный миллион. Также правительство утвердило новую систему выплат компенсаций за ранения — она будет рассчитываться с учетом степени тяжести травм и увечий. Участник СВО и депутат Госдумы призывают военное ведомство учитывать долговременные последствия ранения, напоминая, что негативные эффекты контузий и осколочных поражений могут проявиться далеко не сразу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ампутации и пулевые ранения будут оплачиваться бойцам по-разному

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Ампутации и пулевые ранения будут оплачиваться бойцам по-разному

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Руководство страны установило сумму единовременных выплат для военных, раненных в зоне боевых действий, практически сразу после начала СВО в феврале 2022 года. С тех пор бойцы получали 3 млн руб. вне зависимости от тяжести полученных увечий. Однако 5 ноября 2024 года министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать «более справедливый подход» к компенсациям, «чтобы размеры выплат соответствовали или по крайней мере отражали тяжесть ранения, которое получил человек». В пресс-службе ведомства уточнили, что перед этим господин Белоусов заслушал доклад по вопросам социальной поддержки участников СВО от своего заместителя, председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой. Та указала, что действующий подход «не учитывает индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных ранений», поскольку «финансово приравниваются и незначительные порезы, и ранения, которые повлекли за собой ампутацию».

В среду, 13 ноября, президент подписал указ о дифференциации выплат, а правительство специальным постановлением утвердило их размеры. Теперь военнослужащим с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в 3 млн руб., с легкими — в 1 млн руб. В случае иных травм сумма составит 100 тыс. руб. При этом постановление правительства опирается на утвержденный еще в 1998 году «перечень увечий, ранений, травм, контузий». К тяжелым травмам там отнесены, например, проникающие ранения черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга, проникающие ранения живота с повреждением органов брюшной полости, закрытые травмы органов грудной полости, переломы костей таза и множественные переломы ребер, а также ампутации плеча, бедра, голени на любом уровне, кисти и стопы. Легкими же ранениями авторы перечня считают закрытые травмы черепа, переломы лодыжек, костей запястья, ключиц, вывихи надколенника, пальцев кисти и стопы, ожоги и обморожения первой-второй степени, а также травмы мягких тканей.

На следующий день, 14 ноября, Владимир Путин другим указом увеличил до 4 млн руб. сумму выплаты участникам СВО, ставшим инвалидами вследствие ранения. Причем эта норма имеет «обратную силу» вплоть до 24 февраля 2022 года. Анна Цивилева уже подтвердила, что все военнослужащие, получившие инвалидность в результате ранения в ходе СВО, получат дополнительно 1 млн руб. Для этого им нужно обратиться в отделение фонда «Защитники Отечества».

Председатель рабочей группы СПЧ по вопросам СВО, глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова считает, что часть военнослужащих будут недовольны решением о снижении сумм выплат для легких ранений и иных травм. Однако другие его поддержат, уверена она, добавив, что вопрос дифференциации давно назрел.

«Вопросы среди военнослужащих возникли с самого начала СВО по единой федеральной выплате по ранению. Несправедливо, когда компенсация одинакова при легком и среднем и тяжелом ранении», — цитирует госпожу Белехову официальный Telegram-канал СПЧ.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) заявила “Ъ”, что считает дифференцированную систему выплат более справедливой. При этом она привела пример из своей депутатской работы: «На приеме в Тамбове ко мне пришла молодая семья. У парня, участника специальной военной операции, через месяц после контузии наступила тотальная слепота, однако врачебная комиссия не связала этот случай с ранением, и мы так и не смогли ему помочь. Считаю, что в условиях СВО все состояния, приведшие к инвалидности военнослужащего, нужно связывать с участием в боевых действиях — даже если инвалидность наступила через полгода».

Сооснователь гуманитарного проекта «Буханка» Никита Третьяков (был призван на СВО по мобилизации и потерял ногу в ходе боевых действий) опасается, что новая система недостаточно учитывает ряд ранений с «отложенным» вредом здоровью. «Если сразу после ранения ни один осколок не мешает двигаться, не защемляет нерв и не передавливает магистральный сосуд, это не значит, что при заживлении и последующей нагрузке эти осколки не сдвинутся и не начнут серьезно угрожать здоровью бойца», — написал он в Telegram-канале.

Председатель правления РОО «Общество инвалидов войны в Афганистане — Московский дом Солдатского сердца» Михаил Яшин в беседе с “Ъ” заявил, что государство сейчас делает «беспрецедентно много для своих защитников». «За легкое ранение под Кандагаром я получил 150 руб., за тяжелое — подорвался на мине, после чего ампутировали ногу — 300 руб. В случае смерти давали 1 тыс. руб. на памятник, и все, — вспоминает господин Яшин.— Если сейчас есть где-то недоработки, это другой вопрос. Но никогда отношение государства к участникам боевых действий не было таким внимательным».

Наталья Костарнова