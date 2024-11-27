В техникумы и колледжи в 2024 году зачислены 20 тыс. участников СВО и их детей

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на программы среднего профессионального образования в приемную кампанию 2024 года были зачислены 20 тыс. участников боевых действий на Украине и их детей. По его словам, которые приводит «РИА Новости», эту практику «крайне важно масштабировать».

Господин Чернышенко пояснил, что участники боевых действий и их дети зачислены на программы в 84 субъектах. Они поступили на бюджетную основу без сдачи экзаменов.

В декабре 2023 года Госдума приняла закон, согласно которому участники СВО, их дети, Герои России и дети медработников, умерших от коронавируса при исполнении служебных обязанностей, могут быть зачислены в техникумы и колледжи без учета оценок в школьном аттестате и без договора целевого обучения. Речь идет в том числе о детях граждан, принимавших участие в боевых действиях в составе войск ДНР и ЛНР, начиная с мая 2014 года.

В высшие учебные заведения участники СВО и их дети могут поступать без вступительных испытаний и имеют первоочередное право на зачисление. Помимо детей участников боевых действий льготами при поступлении обладают олимпиадники, инвалиды первой и второй групп и сироты. В августе 2024 года в Минобрнауки сообщили о разработке мер «по исключению ситуаций», когда большую часть выделенных бюджетных мест для поступления в вузы занимают победители и призеры олимпиад школьников. Для этого планируется сократить перечень олимпиад, дающих право на поступление без вступительных испытаний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минобрнауки дисквалифицирует олимпиадников».