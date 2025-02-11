Генпрокурор поручил уравнять подход к выплатам детям участников СВО в регионах

Глава генпрокуратуры Игорь Краснов поручил обеспечить единый подход при социальных выплатах детям участников военной операции вне зависимости от их места регистрации. Вопрос поставлен на контроль в генпрокуратуре, сообщило ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Решение было принято после ситуации с 16-летним подростком из Челябинской области, который не сумел получить соцподдержку, потому что его отец отправился в зону СВО не из своего региона. По региональному закону ежемесячная выплата за счет бюджета полагалась только тем членам семьи участника СВО, которые учатся в госучреждениях на территории субъекта очно, а сам военнослужащий должен был иметь регистрацию по месту жительства в этом регионе. Местное законодательство скорректировали после вмешательства генпрокурора.

«Теперь прокурорам всех субъектов поручено провести проверку и обеспечить аналогичный подход к предоставлению мер поддержки детям участников спецоперации в сфере образования»,— говорится в пресс-релизе генпрокуратуры.

Дети участников спецоперации получают ежемесячные пособия и имеют льготы при поступлении в университеты. В Москве их также освободили от платы за детские сады, секции и школьные обеды. По итогам 2024 года в техникумы и колледжи были зачислены 20 тыс. участников СВО и их детей.

О выплатах для участников военной операции — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».