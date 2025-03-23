Митрополит призвал уральцев пройти по трубе у храма в честь операции в Судже

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) призвал уральцев пройти по 16-метровой трубе, установленной около Храма-на-крови в Екатеринбурге в честь операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл вооруженных сил Украины (ВСУ) по пустой трубе магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в районе Суджи (Курская область). Митрополит опубликовал обращение в своем Telegram-канале.

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«Это всеми любимый нами известный Храм-на-крови, а вот это та самая газовая труба, в которой наши герои прошли 16 километров. Она теперь стоит у нас, в Екатеринбурге, и есть возможность со вторника подойти, посмотреть и пройти по ней 16 метров для того, чтобы прочувствовать и оценить, а что пережили и сделали ради защиты Родины наши ребята»,— призвал он уральцев.

Труба была установлена 22 марта в рамках выставки Храма-на-крови, культурно-просветительского центра «Царский» и компании «Газпром трансгаз Екатеринбург». По данным организаторов, ее диаметр составляет 1420 мм, что полностью соответствует характеристикам трубы, обеспечившей бойцам «успех блистательно проведенной военной операции».

Открытие экспозиции запланировано на 25 марта. «Специальными гостями мероприятия станут участник операции "Поток" иерей Алексей Скрипкин из Козельской епархии, который прошел героическим маршрутом по трубе в Суджу, сопровождая и благословляя наших воинов, а также кавалер трех орденов Мужества, главный священник в зоне проведения специальной военной операции (СВО), протоиерей Дмитрий Василенков»,— сообщили в Храме-на-крови.

Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года. В ночь на 9 марта российские бойцы использовали трубу газовой магистрали в районе Суджи, чтобы внезапно атаковать тылы ВСУ. Около 600 штурмовиков сводного формирования преодолели внутри магистрали около 15 км, оставаясь незамеченными, после чего вступили в бой с украинскими военными. Минобороны сообщило об освобождении города 13 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники операции будут представлены к наградам.

Василий Алексеев