«Учится радоваться простым вещам»

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Меловой, Подол и Суджа в Курской области. Видео с беспрепятственным перемещением российских военных по центральной площади Суджи, ранее находившейся под контролем ВСУ, появились в сети уже 12 марта, но официально об освобождении города Минобороны РФ сообщило 13 марта. До этого Суджа оставалась самым крупным населенным пунктом, который занимали подразделения ВСУ с момента прорыва границы в августе 2024 года. Эвакуированные из города местные жители рассказывают, что заново учатся радоваться простым вещам: еде, воде и свободе.

Военный вооруженных сил России и местная жительница на хуторе Зазулевка Суджанского района, 13 марта

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили город Суджа, поселок Меловой Суджанского района и хутор Подол Беловского района в Курской области, сообщили в Минобороны России днем 13 марта. В сводке Минобороны говорится, что также нанесены поражения формированиям ВСУ у населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина. Отражена одна контратака.

По сообщению командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, российской армии осталось освободить от ВСУ пять приграничных населенных пунктов Курской области.

12 марта президент России Владимир Путин посетил Курскую область и провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск, сообщили в Кремле. Глава государства впервые приехал в регион после вторжения в него ВСУ в августе 2024-го. Также президент заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, из которого следует, что 86% захваченной ВСУ территории Курской области освобождено и задача выхода на государственную границу будет выполнена в кратчайшие сроки.

Суджа находится на юго-западе Курской области, в 105 км от облцентра и в 8 км от границы с Украиной. Площадь города — 434 га. По данным на январь 2024 года, в городе проживало более 4,9 тыс. человек.

После освобождения Суджи началась эвакуация мирных жителей, которые находились в оккупации. По данным МЧС на вечер 13 марта, из города вывезено 199 человек, процесс продолжается. Часть из них сразу забрали родственники, остальные находятся в пунктах временного размещения (ПВР), рассказал врио губернатора Александр Хинштейн.

13 марта Александр Хинштейн посетил ПВР, в которых находятся мирные жители, вывезенные из Суджи. Они рассказали ему, как жили в подвалах без еды, воды и света, как хоронили соседей.

Замглавреда газеты «Суджанские вести» Инна Демьяненко рассказала господину Хинштейну, что летом не хотела уезжать — «не верила, что все так серьезно». «Когда она поняла, что опасно, было уже поздно — ВСУ не отпускали. Очень сильно хотелось читать, но не было света, свечей, фонарей. Теперь учится радоваться простым вещам — еде, воде и свободе»,— рассказал Александр Хинштейн.

Жительницу села Мартыновка Суджанского района украинские военные предложили отправить в Курск, но увезли в Суджу. Вернувшись домой, она съела полторы буханки свежего хлеба. Еще одна курянка находилась в захваченном городе с кроликом. По словам врио губернатора, она и сейчас не может выпустить питомца из рук, так как «с ним не так страшно». «Также встретил пожилую семейную пару. Они застали еще Великую Отечественную войну, вспоминали, как не было тогда еды и как тяжело, когда снова пришлось через это пройти спустя столько лет»,— добавил Александр Хинштейн.

Боестолкновения с ВСУ на территории Курской области начались 6 августа 2024 года. В области действуют режимы чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции. В августе 2024 года тогдашний глава Курской области Алексей Смирнов сообщал о 28 захваченных ВСУ курских населенных пунктах и примерно о 2 тыс. их жителях, о которых властям на тот момент ничего не было известно.

Мария Старикова