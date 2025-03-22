В Екатеринбурге установили 16-метровую трубу в честь операции «Поток» в Судже

Около Храма-на-крови в Екатеринбурге установили трубу протяженностью в 16 метров, посвященную операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл вооруженных сил Украины (ВСУ) по пустой трубе магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в районе Суджи (Курская область). Об этом сообщили в пресс-службе храма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Храма-на-крови в Екатеринбурге Фото: Telegram-канал Храма-на-крови в Екатеринбурге

«Смонтирован и установлен участок трубы протяженностью 16 метров в честь пройденных бойцами русской армии 16 километров в тыл врага в Судже. Диаметр установленной трубы, 1420 мм, соответствует диаметру трубы, обеспечившей бойцам успех блистательно проведенной военной операции»,— отметили в храме.

Как сказано в сообщении, экспозиция смонтирована в рамках выставки Храма-на-крови, культурно-просветительского центра «Царский» и компании «Газпром трансгаз Екатеринбург». «Гости выставки смогут на собственном опыте убедиться в героизме воинов и попробовать пройти по трубе»,— добавили в храме.

По данным пресс-службы, открытие экспозиции запланировано на 25 марта. «Специальными гостями мероприятия станут участник операции "Поток" иерей Алексей Скрипкин из Козельской епархии, который прошел героическим маршрутом по трубе в Суджу, сопровождая и благословляя наших воинов, а также кавалер трех орденов Мужества, главный священник в зоне проведения специальной военной операции (СВО), протоиерей Дмитрий Василенков»,— сообщили в храме.

Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года. В ночь на 9 марта российские бойцы использовали трубу газовой магистрали в районе Суджи, чтобы внезапно атаковать тылы ВСУ. Около 600 штурмовиков сводного формирования преодолели внутри магистрали около 15 км, оставаясь незамеченными, после чего вступили в бой с украинскими военными. Минобороны сообщило об освобождении города 13 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участники операции будут представлены к наградам.

Василий Алексеев