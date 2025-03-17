Кремль: участников операции «Поток» по освобождению Суджи представят к наградам

Президент Владимир Путин общался с бойцами, которые участвовали в операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противника по пустой трубе магистрального газопровода Уренгой—Помары—Ужгород. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что участников операции представят к наградам.

«Что касается награждения — безусловно, там будут соответствующие представления со стороны Министерства обороны. Вы знаете, что президент очень оперативно на такие представления реагирует»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла. Он добавил, что в планах Владимира Путина пока нет личной встречи с участниками операции «Поток».

12 марта Владимир Путин посетил Курскую область, где заслушал доклад начальника Генштаба российской армии Валерия Герасимова об операции «Поток». По словам господина Герасимова, штурмовики сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри нее расстояние около 15 км и вышли в глубине боевых порядков группировки ВСУ.

Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года. Минобороны сообщило об освобождении Суджи 13 марта. По состоянию на 16 марта, сотрудники МЧС, Минобороны и других ведомств вывезли из Суджанского района 395 человек. Сейчас доступ в Суджу по-прежнему затруднен из-за активности украинских дронов и артиллерии.

Об эвакуации жителей Суджи — в материале «Ъ» «Мы старались не попадаться им на глаза».