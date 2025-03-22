В театре Российской армии назвали причину смерти Ларисы Голубкиной

Народная артистка Лариса Голубкина умерла после продолжительной болезни, рассказала ТАСС директор Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Милена Авимская. По ее словам, церемония прощания с актрисой может пройти в ЦАТРА во вторник, 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Как уточнил источник агентства, близкий к окружению госпожи Голубкиной, у нее диагностировали лимфоплазмоцитарную лимфому. Из-за этого у артистки в последние годы были проблемы со слухом и зрением.

Лариса Голубкина умерла сегодня, 22 марта, на 86-м году жизни. Ее дебютной и самой популярной ролью в кино стал персонаж Шуры Азаровой в «Гусарской балладе» Эльдара Рязанова». За свою карьеру сыграла более чем в 20 фильмах, в том числе в «Сказке о царе Салтане» (1966) и «Трое в лодке, не считая собаки». С 1964 года работала в Театре Российской армии. В 1991 году была удостоена звания народной артистки.