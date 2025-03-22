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Коммерсантъ FM
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Актриса одной баллады

Умерла Лариса Голубкина

На 86-м году жизни не стало корнета Шурочки Азаровой: роль этого «кавалериста-девицы» в «Гусарской балладе» (1962) Эльдара Рязанова осталась ослепительно звездной в профессиональной карьере народной актрисы РСФСР (1991) Ларисы Голубкиной.

Лариса Голубкина в роли Шуры Азаровой в спектакле Театра Советской армии «Давным-давно» (1971 год)

Лариса Голубкина в роли Шуры Азаровой в спектакле Театра Советской армии «Давным-давно» (1971 год)

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Лариса Голубкина в роли Шуры Азаровой в спектакле Театра Советской армии «Давным-давно» (1971 год)

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

«Меня зовут юнцом безусым. // Мне это, право, // Это право, все равно. // Зато не величают трусом // Давным-давно // Давным-давно // Давным-давно».

У кого из зрителей советских кинотеатров начала 1960-х годов не заходилось сердце от лихих песен и скачек Шурочки Азаровой, сбежавшей, переодевшись корнетом, на Отечественную войну 1812 года с Наполеоном из уютной и удушливой атмосферы родительского имения. Она давала укорот поручику Ржевскому в исполнении Юрия Яковлева и ввергала в уважительное сомнение самого фельдмаршала Кутузова, сыгранного Игорем Ильинским. Была своего рода пионеркой-героем, предварившей почти на полтора века подвиги советских школьниц времен другой Отечественной войны.

Идеальная травести в идеальном водевиле Александра Гладкова «Давным-давно» (Голубкина играла Азарову и на театральной сцене), она продемонстрировала в «Гусарской балладе» неожиданное для двадцатидвухлетней студентки ГИТИСа мастерство высокой условности. Ну, честно говоря, кто мог бы принять эту чудную и смешную девчонку за мужчину. Однако же ей удалось заставить верить в это не только Ржевских и Кутузовых, но и десятки миллионов зрителей.

Казалось бы, впереди устланный розами актерский путь. Если бы так, если бы так. Случай Ларисы Голубкиной парадоксален и непонятен.

В Центральном академическом театре Советской армии она прослужила почти всю свою жизнь. Но мало кто вспомнит сейчас бесчисленные пьесы Нодара Думбадзе, Юлиана Семенова, Иона Друцэ и прочих, и прочих, в которых она играла.

В кино, что удивительно, она с тех пор не сделала почти ничего, сравнимого с первым триумфом. Притом что пробовала себя в самых разных жанрах. После успеха «Гусарской баллады» Эльдар Рязанов пригласил ее в едва ли не самый неудачный свой фильм «Дайте жалобную книгу» (1964) на роль директора вшивого ресторана «Одуванчик», мановением волшебной палочки превращающегося в модное молодежное кафе.

Отношения с авторским кино ограничились второстепенной ролью соседки главной героини в «Дне счастья» (1963) Иосифа Хейфица. А причастность к героическому военному кино — ролью в фильме Владимира Чеботарева «Как вас теперь называть?». Все мимо. Почему мимо — бог весть.

Единственная после «Гусарской баллады» большая-большая роль Голубкиной — Зоя в великой военной эпопее Юрия Озерова «Освобождение». Там она была подругой майора Цветаева, сыгранного Николаем Олялиным. И кадры, где она смотрит на затопленное берлинское метро, где погиб ее любимый, забыть невозможно.

Михаил Трофименков

Фотогалерея

Главные роли Ларисы Голубкиной

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Лариса Голубкина в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», 1963 год

Лариса Голубкина в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», 1963 год

Фото: РИА Новости

В спектакле «Юг/Север» по пьесе Юлии Тупикиной на сцене Театра Российской армии, 2017 год

В спектакле «Юг/Север» по пьесе Юлии Тупикиной на сцене Театра Российской армии, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Кадр из фильма Александра Птушко «Сказка о царе Салтане», 1965 год

Кадр из фильма Александра Птушко «Сказка о царе Салтане», 1965 год

Фото: Сергей Лидов / РИА Новости

На выступлении перед работниками Барнаульского завода искусственного и синтетического волокна, 1962 год

На выступлении перед работниками Барнаульского завода искусственного и синтетического волокна, 1962 год

Фото: Виктор Калинин / РИА Новости

На показе фильма Владимира Чеботарева «Как вас теперь называть?» у кинотеатра «Россия», 1965 год

На показе фильма Владимира Чеботарева «Как вас теперь называть?» у кинотеатра «Россия», 1965 год

Фото: Валерий Генде-Роте, Борис Трепетов / ТАСС

Кадр из фильма Юрия Озерова «Освобождение», 1970 год

Кадр из фильма Юрия Озерова «Освобождение», 1970 год

Фото: РИА Новости

В фильме Юрия Озерова «Битва за Берлин», 1972 год

В фильме Юрия Озерова «Битва за Берлин», 1972 год

Фото: Н. Никольский / РИА Новости

На съемках телевизионной передачи «Бенефис», 1977 год

На съемках телевизионной передачи «Бенефис», 1977 год

Фото: Рыбаков / РИА Новости

Евгений Моргунов и Лариса Голубкина (в центре) на кондитерской фабрике «Большевик», 1985 год

Евгений Моргунов и Лариса Голубкина (в центре) на кондитерской фабрике «Большевик», 1985 год

Фото: Василий Егоров / ИТАР-ТАСС

Лариса Голубкина на фотосессии, 1967 год

Лариса Голубкина на фотосессии, 1967 год

Фото: Сергей Лидов / РИА Новости

На новогоднем Bosco-бале в Москве, 2011 год

На новогоднем Bosco-бале в Москве, 2011 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На пресс-конференции, посвященной 111-летию со дня рождения композитора Тихона Хренникова и премьере спектакля «Гусарская баллада», 2024 год

На пресс-конференции, посвященной 111-летию со дня рождения композитора Тихона Хренникова и премьере спектакля «Гусарская баллада», 2024 год

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

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Лариса Голубкина в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», 1963 год

Фото: РИА Новости

В спектакле «Юг/Север» по пьесе Юлии Тупикиной на сцене Театра Российской армии, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Кадр из фильма Александра Птушко «Сказка о царе Салтане», 1965 год

Фото: Сергей Лидов / РИА Новости

На выступлении перед работниками Барнаульского завода искусственного и синтетического волокна, 1962 год

Фото: Виктор Калинин / РИА Новости

На показе фильма Владимира Чеботарева «Как вас теперь называть?» у кинотеатра «Россия», 1965 год

Фото: Валерий Генде-Роте, Борис Трепетов / ТАСС

Кадр из фильма Юрия Озерова «Освобождение», 1970 год

Фото: РИА Новости

В фильме Юрия Озерова «Битва за Берлин», 1972 год

Фото: Н. Никольский / РИА Новости

На съемках телевизионной передачи «Бенефис», 1977 год

Фото: Рыбаков / РИА Новости

Евгений Моргунов и Лариса Голубкина (в центре) на кондитерской фабрике «Большевик», 1985 год

Фото: Василий Егоров / ИТАР-ТАСС

Лариса Голубкина на фотосессии, 1967 год

Фото: Сергей Лидов / РИА Новости

На новогоднем Bosco-бале в Москве, 2011 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На пресс-конференции, посвященной 111-летию со дня рождения композитора Тихона Хренникова и премьере спектакля «Гусарская баллада», 2024 год

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

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