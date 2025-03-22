Актриса одной баллады

На 86-м году жизни не стало корнета Шурочки Азаровой: роль этого «кавалериста-девицы» в «Гусарской балладе» (1962) Эльдара Рязанова осталась ослепительно звездной в профессиональной карьере народной актрисы РСФСР (1991) Ларисы Голубкиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Голубкина в роли Шуры Азаровой в спектакле Театра Советской армии «Давным-давно» (1971 год)

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости Лариса Голубкина в роли Шуры Азаровой в спектакле Театра Советской армии «Давным-давно» (1971 год)

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

«Меня зовут юнцом безусым. // Мне это, право, // Это право, все равно. // Зато не величают трусом // Давным-давно // Давным-давно // Давным-давно».

У кого из зрителей советских кинотеатров начала 1960-х годов не заходилось сердце от лихих песен и скачек Шурочки Азаровой, сбежавшей, переодевшись корнетом, на Отечественную войну 1812 года с Наполеоном из уютной и удушливой атмосферы родительского имения. Она давала укорот поручику Ржевскому в исполнении Юрия Яковлева и ввергала в уважительное сомнение самого фельдмаршала Кутузова, сыгранного Игорем Ильинским. Была своего рода пионеркой-героем, предварившей почти на полтора века подвиги советских школьниц времен другой Отечественной войны.

Идеальная травести в идеальном водевиле Александра Гладкова «Давным-давно» (Голубкина играла Азарову и на театральной сцене), она продемонстрировала в «Гусарской балладе» неожиданное для двадцатидвухлетней студентки ГИТИСа мастерство высокой условности. Ну, честно говоря, кто мог бы принять эту чудную и смешную девчонку за мужчину. Однако же ей удалось заставить верить в это не только Ржевских и Кутузовых, но и десятки миллионов зрителей.

Казалось бы, впереди устланный розами актерский путь. Если бы так, если бы так. Случай Ларисы Голубкиной парадоксален и непонятен.

В Центральном академическом театре Советской армии она прослужила почти всю свою жизнь. Но мало кто вспомнит сейчас бесчисленные пьесы Нодара Думбадзе, Юлиана Семенова, Иона Друцэ и прочих, и прочих, в которых она играла.

В кино, что удивительно, она с тех пор не сделала почти ничего, сравнимого с первым триумфом. Притом что пробовала себя в самых разных жанрах. После успеха «Гусарской баллады» Эльдар Рязанов пригласил ее в едва ли не самый неудачный свой фильм «Дайте жалобную книгу» (1964) на роль директора вшивого ресторана «Одуванчик», мановением волшебной палочки превращающегося в модное молодежное кафе.

Отношения с авторским кино ограничились второстепенной ролью соседки главной героини в «Дне счастья» (1963) Иосифа Хейфица. А причастность к героическому военному кино — ролью в фильме Владимира Чеботарева «Как вас теперь называть?». Все мимо. Почему мимо — бог весть.

Единственная после «Гусарской баллады» большая-большая роль Голубкиной — Зоя в великой военной эпопее Юрия Озерова «Освобождение». Там она была подругой майора Цветаева, сыгранного Николаем Олялиным. И кадры, где она смотрит на затопленное берлинское метро, где погиб ее любимый, забыть невозможно.

Михаил Трофименков