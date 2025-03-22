У отеля «Пляжный поселок» в Анапе обнаружили выбросы мазута

Сегодня утром, 22 марта, волонтеры обнаружили небольшие выбросы мазута на береговой линии около отеля «Пляжный поселок» в Анапе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @opershtab23 Фото: @opershtab23

«Команды районов убирают новые выбросы в первую очередь. После этого, как и на остальных территориях, продолжают деликатную очистку песка от мелкой фракции мазута»,— рассказали в оперштабе.

Береговая полоса Анапы была объявлена зоной чрезвычайной ситуации после разлива нефтепродуктов 15 декабря 2024 года. В тот день в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили мазут. Спасатели, сотрудники муниципалитетов и волонтеры продолжают вычищать загрязненный песок. 19 марта волонтеры зафиксировали выбросы мазута еще на трех пляжах города-курорта. В пятницу водолазы собрали 48 мешков с мазутом со дна у поселка Джемете.

Подробности — в материале «Ъ» «Спасатели начислили за мазут».