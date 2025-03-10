Спасатели начислили за мазут

В Краснодаре прошло слушание по заявлению Морспасслужбы о взыскании расходов на очистку акватории от мазута после кораблекрушения в Керченском проливе. Сумму претензий стороны пока держат в секрете. ООО «Кама Шиппинг», фрахтователь танкера «Волгонефть-212», не признает свою финансовую ответственность за разлив нефтепродуктов. Компания «Волгатранснефть», владелец и эксплуатант танкера «Волгонефть-239», считает затраты спасателей недоказанными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края провел заседание по иску ФГБУ «Морспасслужба» к ООО «Кама Шиппинг», ООО «Каматрансойл» и ЗАО «Волгатранснефть» о солидарном взыскании расходов, понесенных спасательной службой при проведении работ по ликвидации разлива нефтепродуктов, передает корреспондент «Ъ» из зала суда. ООО «Кама Шиппинг» является фрахтователем танкера «Волгонефть-212», принадлежащего компании «Каматрансойл». ЗАО «Волгатранснефть» — владелец и эксплуатант танкера «Волгонефть-239». Оба судна перевозили мазут и затонули в Керченском проливе во время шторма 15 декабря 2024 года.

Представитель ЗАО «Волгатранснефть» во время судебного слушания не признала претензий Морспасслужбы, заявив, что исковые требования строятся на произвольных расчетах.

Ответчик утверждает, что не все работавшие в зоне бедствия суда относятся к Морспасслужбе, какие именно расходы понесли спасатели и были ли необходимы эти затраты, в материалах дела не отражено. Представитель ООО «Кама Шиппинг» заявила, что фрахтователь не несет финансовую ответственность за разлив нефтепродуктов. Каково мнение ООО «Каматрансойл» по поводу предъявленных Морсспасслужбой претензий, участники процесса не пояснили.

В свою очередь, юрист ФГБУ «Морспасслужба» пообещала к следующему заседанию предоставить доказательства понесенных расходов, в том числе ведомости на зарплату спасателей, «которые работали в зоне ЧС по 12 часов в сутки», заявила участница процесса. Примечательно, что ни заявитель, ни ответчики на вопрос «Ъ» о сумме заявленных требований не ответили; представитель Морспасслужбы сослалась на то, что объем требований еще уточняется. Следующее слушание пройдет 7 апреля.

Между тем сегодня стало известно, что администрация Анапы намерена взыскать с компаний «Волгатранснефть» и «Кама Шиппинг» компенсацию расходов, понесенных в ходе ликвидации ЧС.

По контрактам на выполнение мероприятий по очистке береговой линии израсходовано 211 млн руб., но с учетом продолжения работ сумма претензий может увеличиться.

Ранее Новороссийская транспортная прокуратура направила в Арбитражный суд Краснодарского края семь заявлений о нарушении мореходных регламентов судовладельцами и фрахтователями танкеров категории «река-море», находившихся в районе порта Кавказ в декабре 2024 года. Морская навигация судов такого класса заканчивается 30 ноября, танкеры должны были заблаговременно направиться в речные порты, но этого не было сделано.

В итоге танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули, а танкеры «Волгонефть-237», «Волгонефть-109», «Волгонефть-270», «Волгонефть-114» и «Прикамье», оставаясь в акватории Керченского пролива за пределами сроков навигации, создавали опасность кораблекрушения и разлива нефтепродуктов. За нарушение требований технических регламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП) владельцы судов — компании «Волгатранснефть» и «Самара Шиппинг» — оштрафованы на 300 тыс. руб. каждая. Эксплуатантам танкеров назначено наказание в виде штрафов на сумму 30 тыс. руб. каждому. Ответчики обжалуют вынесенные решения в апелляции.

Анна Перова, Краснодар