На трех пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута

В ходе мониторинга береговой полосы города-курорта Анапы выявлены три участка, на которых в ночь на сегодня, 19 марта, а также утром появились новые выбросы мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Сгустки нефтепродуктов обнаружены на пляже в поселке Джемете, а также на пляжах оздоровительного центра «Премьера» и санатория «Кристалл» в центре Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Береговая полоса города-курорта Анапы была объявлена зоной чрезвычайной ситуации после разлива нефтепродуктов 15 декабря 2024 года, когда во время шторма в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута.

Сейчас основная часть загрязненного песка вывезена с пляжей на утилизацию. Спасатели, сотрудники муниципалитетов и волонтеры продолжают уборку берега Черного моря, просеивая песок в поисках застывших мелких фрагментов мазута.

О финансовых последствиях экологической катастрофы читайте в материале «Спасатели начислили за мазут».

Анна Перова, Краснодар