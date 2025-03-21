Водолазы подняли 48 мешков с мазутом со дня моря у берега поселка Джемете

У берега поселка Джемете, расположенном рядом с Анапой, водолазы подняли с морского дня 48 мешков с нефтепродуктами. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Сбор нефтепродуктов со дна моря происходит ежедневно, когда позволяют погодные условия. Чтобы обнаружить залежи мазута, которые были засыпаны песком из-за течения или штормов, специалисты используют мотопомпу. Этот инструмент позволяет сдуть песок и смыть его верхний слой, открывая доступ к мазуту, который можно собрать.

С помощью этой установки также проводят проверки на уже очищенных участках под водой. Это позволяет удостовериться, что на месте больше нет нефтепродуктов.

Обнаруженный под водой мазут собирают лопатами в мешки, которые складывают в определенных местах под пирсом. Когда мешков набирается достаточное количество, их большими партиями поднимают на поверхность и отправляют на утилизацию.

Алина Зорина