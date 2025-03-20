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«Крокус» предпочли Красной площади

Стали известны детали подготовки к теракту

Как стало известно “Ъ”, уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек, к годовщине нападения террористов — 23 марта 2024 года — в суд передано не будет. Задержка связана с тем, что 19 обвиняемых и их адвокаты просто не успевают ознакомиться со 420 томами дела. Пока окончание всех следственных действий запланировано на 22 мая, защитники говорят, что к этому сроку они постараются уложиться только в том случае, если их ограничат в сроках ознакомления.

Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» слева направо: Муродали Рачабализоде, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов

Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» слева направо: Муродали Рачабализоде, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» слева направо: Муродали Рачабализоде, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

О том, что направление дела в суд к годовщине теракта не состоится, стало известно накануне заседания Мосгорсуда, который рассматривал вопрос о продлении срока ареста непосредственным участникам нападения на «Крокус Сити Холл» Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову.

Перед слушаниями защитник Далерджона Мирзоева — адвокат по назначению Олег Власов рассказал “Ъ” о некоторых подробностях дела, отметив, что слухи о скором направлении дела в суд «сильно преувеличены».

«В деле почти 420 томов, с которыми наши подзащитные знакомятся в СИЗО "Лефортово",— пояснил господин Власов.— Очевидно, что они не успеют прочитать все материалы к концу марта, поскольку начали только в феврале». Господин Власов предположил, что ознакомление может состояться в конце мая, да и то если суд ограничит его срок.

Что касается уже прочитанных защитой материалов, то, по словам адвоката Власова, окончательная версия следствия состоит в том, что участники террористической ячейки были завербованы руководством базирующейся в Афганистане террористической и запрещенной в РФ организации «Вилаят Хорасан». «Где скрываются непосредственные заказчики — неясно»,— заметил господин Власов. По его словам, после совершения теракта его участники собирались скрыться на территории Украины, поскольку, по их мнению, «оттуда их точно не выдали бы».

При этом адвокат сообщил, что организаторы теракта приказали Мирзоеву, Рачабализоде, Фаридуни и Файзову после налета на концертный зал оставаться на месте преступления и «встретить» прибывавших правоохранителей.

«По-моему, кураторы попросту хотели, чтобы они там и погибли,— заметил адвокат.— Но у террористов с дисциплиной оказалось не очень, поэтому четверка покинула место происшествия уже через 13 минут и направилась в сторону Калужского шоссе».

Защитник добавил, что у фигурантов из трех автоматов два, которые были переделаны из охолощенных, заклинило, а в единственном действующем АК-47 оставалось всего десять патронов, так что реальной перестрелки с силовиками все равно не получилось бы. Да и этот автомат обвиняемые выбросили по дороге, оставив себе только ножи и фонарики. Кстати, когда кураторы поняли, что участники налета все-таки с места преступления уехали, то и посоветовали им двигаться к российско-украинской границе, но при этом о самом переходе рубежей инструкций не дали. «Может быть, организаторы надеялись, что при переходе границы их застрелят либо наши, либо на той стороне»,— предположил адвокат.

По словам защитника, четкой формулировки мотивов нападения на «Крокус Сити Холл» он в деле не нашел. Одно из предположений заключается в том, что теракт мог быть связан с обострением в израильско-арабских отношениях. Впрочем, из показаний обвиняемых следует, что они далеко не сразу определились с конкретным местом проведения теракта. «Ездили к торговому центру в Люблино, на Белую Дачу, даже на Красную площадь,— рассказал адвокат Власов.— На Чистые пруды, где находится синагога, тоже наведались, и даже ее фотографировали».

В итоге остановились на «Крокус Сити Холле»: по словам фигурантов, их кураторы решили, что нападение нужно провести там, потому что, по мнению организаторов, он не охранялся вооруженными правоохранителями.

Само заседание, на котором рассматривались ходатайства о продлении фигурантам срока содержания под стражей, прошло очень оперативно. Представитель ГСУ СКР попросил оставить обвиняемых в СИЗО еще на месяц и двадцать восемь дней. Сами фигуранты, как и на нескольких предыдущих таких же заседаниях, против ходатайства следствия не возражали. Соответственно, защита также не стала спорить со следователем.

Председательствующий Андрей Расновский продлил срок ареста четырем обвиняемым до 22 мая. Отметим, что в том же Мосгорсуде чуть позже были продлены сроки содержания под стражей и остальным обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» — сообщникам непосредственных исполнителей.

Алексей Соковнин

Фотогалерея

Теракт в «Крокус Сити Холле»

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Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

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Силовики около тел погибших

Силовики около тел погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

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На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Силовики около тел погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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