«Крокус» предпочли Красной площади

Как стало известно “Ъ”, уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек, к годовщине нападения террористов — 23 марта 2024 года — в суд передано не будет. Задержка связана с тем, что 19 обвиняемых и их адвокаты просто не успевают ознакомиться со 420 томами дела. Пока окончание всех следственных действий запланировано на 22 мая, защитники говорят, что к этому сроку они постараются уложиться только в том случае, если их ограничат в сроках ознакомления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» слева направо: Муродали Рачабализоде, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» слева направо: Муродали Рачабализоде, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

О том, что направление дела в суд к годовщине теракта не состоится, стало известно накануне заседания Мосгорсуда, который рассматривал вопрос о продлении срока ареста непосредственным участникам нападения на «Крокус Сити Холл» Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову.

Перед слушаниями защитник Далерджона Мирзоева — адвокат по назначению Олег Власов рассказал “Ъ” о некоторых подробностях дела, отметив, что слухи о скором направлении дела в суд «сильно преувеличены».

«В деле почти 420 томов, с которыми наши подзащитные знакомятся в СИЗО "Лефортово",— пояснил господин Власов.— Очевидно, что они не успеют прочитать все материалы к концу марта, поскольку начали только в феврале». Господин Власов предположил, что ознакомление может состояться в конце мая, да и то если суд ограничит его срок.

Что касается уже прочитанных защитой материалов, то, по словам адвоката Власова, окончательная версия следствия состоит в том, что участники террористической ячейки были завербованы руководством базирующейся в Афганистане террористической и запрещенной в РФ организации «Вилаят Хорасан». «Где скрываются непосредственные заказчики — неясно»,— заметил господин Власов. По его словам, после совершения теракта его участники собирались скрыться на территории Украины, поскольку, по их мнению, «оттуда их точно не выдали бы».

При этом адвокат сообщил, что организаторы теракта приказали Мирзоеву, Рачабализоде, Фаридуни и Файзову после налета на концертный зал оставаться на месте преступления и «встретить» прибывавших правоохранителей.

«По-моему, кураторы попросту хотели, чтобы они там и погибли,— заметил адвокат.— Но у террористов с дисциплиной оказалось не очень, поэтому четверка покинула место происшествия уже через 13 минут и направилась в сторону Калужского шоссе».

Защитник добавил, что у фигурантов из трех автоматов два, которые были переделаны из охолощенных, заклинило, а в единственном действующем АК-47 оставалось всего десять патронов, так что реальной перестрелки с силовиками все равно не получилось бы. Да и этот автомат обвиняемые выбросили по дороге, оставив себе только ножи и фонарики. Кстати, когда кураторы поняли, что участники налета все-таки с места преступления уехали, то и посоветовали им двигаться к российско-украинской границе, но при этом о самом переходе рубежей инструкций не дали. «Может быть, организаторы надеялись, что при переходе границы их застрелят либо наши, либо на той стороне»,— предположил адвокат.

По словам защитника, четкой формулировки мотивов нападения на «Крокус Сити Холл» он в деле не нашел. Одно из предположений заключается в том, что теракт мог быть связан с обострением в израильско-арабских отношениях. Впрочем, из показаний обвиняемых следует, что они далеко не сразу определились с конкретным местом проведения теракта. «Ездили к торговому центру в Люблино, на Белую Дачу, даже на Красную площадь,— рассказал адвокат Власов.— На Чистые пруды, где находится синагога, тоже наведались, и даже ее фотографировали».

В итоге остановились на «Крокус Сити Холле»: по словам фигурантов, их кураторы решили, что нападение нужно провести там, потому что, по мнению организаторов, он не охранялся вооруженными правоохранителями.

Само заседание, на котором рассматривались ходатайства о продлении фигурантам срока содержания под стражей, прошло очень оперативно. Представитель ГСУ СКР попросил оставить обвиняемых в СИЗО еще на месяц и двадцать восемь дней. Сами фигуранты, как и на нескольких предыдущих таких же заседаниях, против ходатайства следствия не возражали. Соответственно, защита также не стала спорить со следователем.

Председательствующий Андрей Расновский продлил срок ареста четырем обвиняемым до 22 мая. Отметим, что в том же Мосгорсуде чуть позже были продлены сроки содержания под стражей и остальным обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» — сообщникам непосредственных исполнителей.

Алексей Соковнин