Исполнителям теракта в «Крокусе» продлили срок ареста до 22 мая

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста четырем предполагаемым исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле». Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобире Файзове, Шамсидине Фаридуни, Мухаммада Шарипзода, Хусена Медова, Умеджона Солиева, а также Назримада Лутфуллои (внесены в реестр террористов и экстремистов) сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни

Фото: @moscowcourts Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни

Фото: @moscowcourts

Основная часть заседания прошла в закрытом режиме по просьбе следователя. До этого срок ареста обвиняемым в террористической атаке продлевали в феврале. Они должны были находиться под арестом до 24 марта. Ранее источники сообщали «Ъ», что начало рассмотрения дела планируется на 22 марта — день годовщины трагедии.

В ходе теракта в концертном зале подмосковного ТЦ погибли 145 человек, более 550 пострадали. Исполнители преступления были задержаны на следующий день, 23 марта. Всего в качестве обвиняемых по делу проходят 27 человек.

В начале февраля адвокат одного из обвиняемых Олег Власов сообщил о завершении расследования. Стороны приступили к ознакомлению с материалами. По словам господина Власова, прежде чем дело передадут в суд, с материалами должны ознакомиться около 1 тыс. потерпевших.

Подробнее о судебном процессе читайте в материале «Ъ».