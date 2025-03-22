Теракт в «Крокусе»: цифры, схема, подозреваемые

Теракт в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Около 20:00 группа боевиков, вооруженных автоматическим оружием, ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холла», открыла беспорядочный огонь по мирным жителям, подожгла здание и скрылась. Площадь распространения пожара достигла 13 тыс. кв. м. Полностью потушить его удалось только к вечеру следующего дня.

Жертвами стали 145 человек, из них шестеро детей. Более 550 человек были ранены. Здание концертного зала вместимостью более 6 тыс. человек почти полностью разрушилось. Аварийно-спасательные работы заняли четыре дня.

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Утром 23 марта в Брянской области были задержаны непосредственные исполнители теракта, четверо граждан Таджикистана — Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализода (внесены в реестр террористов и экстремистов). Позже были задержаны несколько их предполагаемых сообщников. Так, в ноябре были арестованы выходцы из Ингушетии Джабраил Аушев и Хусейн Медов. Всего в качестве обвиняемых по делу проходят 27 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя признанная террористической и запрещенная в России группировка «Исламское государство». Руководство СКР и ФСБ утверждало, что террористы «имели контакты на украинской стороне».

Ожидается, что уголовное дело о теракте, включающее почти 420 томов, будет передано в суд 22 мая.

Андрей Егупец