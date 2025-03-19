Песков не исключил встречу Путина и Трампа в Саудовской Аравии

Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии исключать нельзя, но конкретики по этому вопросу пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Прежде такой вариант допустил и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Такой вариант нельзя исключать. Но конкретики по этому вопросу пока нет»,— сообщил ТАСС Дмитрий Песков, комментируя возможность проведения встречи лидеров двух стран в Саудовской Аравии. На вопрос о том, обсуждалась ли их личная встреча во время телефонных переговоров, он ответил отрицательно: «Вчера нет. Но есть общее понимание, что такая встреча может состояться в перспективе».

Стив Уиткофф в эфире Bloomberg ранее заявил, что не может говорить с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, но выразил уверенность в проведении их встречи в Саудовской Аравии.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился около двух часов. Американский президент назвал беседу «очень хорошей и продуктивной». Лидеры договорились «быстро работать» над перемирием и окончательным завершением конфликта на Украине. В Кремле отметили, что президенты понимают друг друга.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».

Лусине Баласян