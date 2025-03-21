Инвесторы оценили сигналы ЦБ

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% было ожидаемым. Однако очередные сигналы Банка России о возможном повышении ключевой ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели регулятора, активизировали игру на понижение. В результате индекс Московской биржи опустился ниже уровня 3200 пунктов. По итогам дня индекс остановился на отметке 3191,61 пункта, снизившись почти на 1%.

«Вероятно, многие надеялись на более отчетливые сигналы скорого снижения ключевой ставки или даже такого решения уже сегодня»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Как отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов, «многих инвесторов не обрадовало, что вопрос с понижением даже не обсуждался, а также было заявлено, что если для возвращения инфляции к цели потребуется повышение ключевой ставки, это будет сделано».

Дополнительное давление на рынок мог оказывать и фактор конца недели. По словам Дмитрия Бабина, на фоне высокой геополитической неопределенности многие воздерживаются от покупки акций или продают их, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных.

Если же негативные ожидания не оправдаются, рубль не ускорит укрепление, а котировки нефти — снижение, в понедельник инвесторы могут предпринять еще одну попытку преодолеть уровень 3242 пунктов по индексу, считает господин Бабин. На более долгосрочном горизонте по-прежнему главную роль в динамике всех рублевых активов продолжит играть фактор геополитики.

Ксения Куликова