ЦБ присматривается к кредиту

Банк России в опубликованном в среду резюме обсуждения ключевой ставки (14 февраля она была сохранена на уровне 21%) раскрыл аргументы, способствовавшие тогда принятию этого решения. Из документа следует, что совет директоров ЦБ, кроме сохранения, рассматривал и вариант повышения ставки до 22% — и аргументы приводились в пользу обоих сценариев. Вариант сохранения был выбран из желания дополнительно понаблюдать прежде всего за динамикой кредитования, на которую, как пояснил ЦБ, сейчас воздействует целый набор факторов, «неопределенность совокупного воздействия» которых сохраняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЦБ объяснил, почему решил отложить изменение ключевой ставки на последнем заседании совета директоров (на фото — глава регулятора Эльвира Набиуллина)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ ЦБ объяснил, почему решил отложить изменение ключевой ставки на последнем заседании совета директоров (на фото — глава регулятора Эльвира Набиуллина)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

14 февраля совет директоров Банка России второй раз подряд оставил ключевую ставку на ее пиковом значении в 21%. Это произошло после того, как после трех раундов повышений (в июле, сентябре и октябре 2024 года) в декабре, вопреки ожиданиям большинства участников рынков, ставка была не увеличена, а сохранена на прежнем уровне. Февральское решение было уже ожидаемым. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала его тогда «наиболее взвешенным в текущих условиях». Позиция ЦБ действительно выглядела вполне логичной: говорить о снижении ставки в условиях все еще высокой инфляции пока не приходится, повышать же ее на фоне замедления темпов кредитования, первых признаков охлаждения жесткого рынка труда, планов бюджетной нормализации и перспектив мирного урегулирования конфликта на Украине было бы избыточным.

Тем не менее, как стало ясно из опубликованного резюме, на заседании 14 февраля обсуждались два варианта решения: cохранить ключевую ставку на уровне 21% или поднять ее до 22% годовых. Вполне убедительные аргументы, отметим, нашлись в пользу обоих сценариев. Сторонники повышения говорили о том, что устойчивое инфляционное давление в четвертом квартале 2024 года усилилось, а экономический рост оказался выше ожиданий. Внутренний спрос также вырос сильнее, чем прогнозировалось. Это означает, что перегрев экономики не только не уменьшился, но мог и возрасти, поэтому необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

Снижение кредитной активности говорит при этом против роста ставки, но ее динамика, по выражению ЦБ, «зашумлена» высокими бюджетными расходами (в январе они, напомним, были вызваны опережающим авансированием по госконтрактам, см. “Ъ” от 12 февраля) и сезонно низким спросом на кредиты в начале года. Замедление кредитования в такой логике может оказаться неустойчивым и вскоре снова ускориться. Кроме того, инфляционные ожидания остаются высокими, это несет риски перехода экономики в режим постоянно высоких темпов роста цен, выход из которого возможен только через значительное охлаждение экономической активности.

За сохранение ключевой ставки, судя по резюме, были приведены следующие доводы. Да, инфляция остается высокой, но уже формируются условия для ее снижения: кредитная активность охлаждается, потребительский спрос растет чуть медленнее, есть признаки начала нормализации ситуации на дефицитном рынке труда. Кроме того, одновременное ужесточение денежно-кредитной политики и уже проведенного ЦБ банковского регулирования «может иметь нелинейное влияние на динамику кредита», иначе говоря — быть чрезмерным.

В итоге, сообщает регулятор, «взвешивая все за и против, участники согласились, что повышение ключевой ставки по-прежнему имеет более серьезные риски, чем ее сохранение». Такое решение позволит дополнительно оценить подстройку денежно-кредитных условий (включая тенденции в кредитовании) и их влияние на инфляцию, а также сократит риски избыточного охлаждения экономической активности, решили директора ЦБ.

После этого, как следует из резюме, они обсудили, каким сигналом следует дополнить решение по ключевой ставке. Некоторые участники заседания предлагали дать нейтральный сигнал с указанием на необходимость более продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий. Они считали, что сохраняются как проинфляционные, так и дезинфляционные риски и нейтральный сигнал предоставит регулятору необходимую гибкость. Однако большинство членов совета директоров решили, что риски роста инфляции все же выше и следует сохранить более жесткое указание на то, что Банк России будет оценивать целесообразность именно повышения ставки на ближайшем заседании. Оно, напомним, пройдет менее чем через месяц, 21 марта.

Вадим Вислогузов