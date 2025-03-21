«Вероятность повышения ставки уменьшилась»: главные заявления Эльвиры Набиуллиной
21 марта совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. На пресс-конференции по итогам заседания выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она ответила на вопросы журналистов о ключевой ставке, инфляции, валютных курсах, темпах кредитования и конкуренции с международными платежными системами. Основные заявления главы ЦБ — в материале «Ъ».
О ключевой ставке
- Вероятность повышения ставки в перспективе уменьшилась.
- ЦБ при решениях по ставке будет смотреть, выходит ли инфляция на 4% к 2026 году.
- Наш прогноз на этот год допускает как повышение, так и понижение ставки.
- ЦБ рассматривал два варианта сигнала — нейтральный и умеренно-жесткий.
- Предпосылок для внеочередного заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке сейчас нет.
Об инвестициях
- Российские компании продолжают переносить сроки реализации инвестиционных проектов, но начатые проекты не останавливают.
- Есть предвестники более умеренного инвестиционного спроса.
Об экономике
- Экономика РФ идет по траектории мягкой посадки без резких колебаний.
Об инфляции
- Мы исходим из того, что бюджет в этом году будет иметь дезинфляционное влияние, потому что сокращается структурный дефицит.
- На динамику цен повлияло и укрепление рубля.
О кредитовании
- Кредитование растет темпами, близкими к нижней границе базового прогноза ЦБ РФ.
- Реальные денежно-кредитные условия изменились не сильно, хотя отмечается замедление кредитования в последние месяцы.
О курсах
- Волатильность курса в силу санкций сейчас выше, но когда мы добьемся устойчиво низкой инфляции, курс будет более стабильным.
- Привлекательность рублевых активов повысилась в том числе из-за переоценки рынком геополитических рисков.
- ЦБ не будет вмешиваться в механизм формирования валютных курсов в обменниках банков.
О другом
- ЦБ предлагает запретить расчет криптовалютами вне экспериментального режима.
- ЦБ РФ не против конкуренции с международными платежными системами, но от своей системы не откажется.
- ЦБ РФ будет мониторить ситуацию с антициклической надбавкой.