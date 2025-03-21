«Вероятность повышения ставки уменьшилась»: главные заявления Эльвиры Набиуллиной

21 марта совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. На пресс-конференции по итогам заседания выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она ответила на вопросы журналистов о ключевой ставке, инфляции, валютных курсах, темпах кредитования и конкуренции с международными платежными системами. Основные заявления главы ЦБ — в материале «Ъ».

О ключевой ставке

Вероятность повышения ставки в перспективе уменьшилась.

ЦБ при решениях по ставке будет смотреть, выходит ли инфляция на 4% к 2026 году.

Наш прогноз на этот год допускает как повышение, так и понижение ставки.

ЦБ рассматривал два варианта сигнала — нейтральный и умеренно-жесткий.

Предпосылок для внеочередного заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке сейчас нет.

Об инвестициях

Российские компании продолжают переносить сроки реализации инвестиционных проектов, но начатые проекты не останавливают.

Есть предвестники более умеренного инвестиционного спроса.

Об экономике

Экономика РФ идет по траектории мягкой посадки без резких колебаний.

Об инфляции

Мы исходим из того, что бюджет в этом году будет иметь дезинфляционное влияние, потому что сокращается структурный дефицит.

На динамику цен повлияло и укрепление рубля.

О кредитовании

Кредитование растет темпами, близкими к нижней границе базового прогноза ЦБ РФ.

Реальные денежно-кредитные условия изменились не сильно, хотя отмечается замедление кредитования в последние месяцы.

О курсах

Волатильность курса в силу санкций сейчас выше, но когда мы добьемся устойчиво низкой инфляции, курс будет более стабильным.

Привлекательность рублевых активов повысилась в том числе из-за переоценки рынком геополитических рисков.

ЦБ не будет вмешиваться в механизм формирования валютных курсов в обменниках банков.

О другом