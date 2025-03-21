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«Вероятность повышения ставки уменьшилась»: главные заявления Эльвиры Набиуллиной

21 марта совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. На пресс-конференции по итогам заседания выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она ответила на вопросы журналистов о ключевой ставке, инфляции, валютных курсах, темпах кредитования и конкуренции с международными платежными системами. Основные заявления главы ЦБ — в материале «Ъ».

О ключевой ставке

  • Вероятность повышения ставки в перспективе уменьшилась.
  • ЦБ при решениях по ставке будет смотреть, выходит ли инфляция на 4% к 2026 году.
  • Наш прогноз на этот год допускает как повышение, так и понижение ставки.
  • ЦБ рассматривал два варианта сигнала — нейтральный и умеренно-жесткий.
  • Предпосылок для внеочередного заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке сейчас нет.

Об инвестициях

  • Российские компании продолжают переносить сроки реализации инвестиционных проектов, но начатые проекты не останавливают.
  • Есть предвестники более умеренного инвестиционного спроса.

Об экономике

  • Экономика РФ идет по траектории мягкой посадки без резких колебаний.

Об инфляции

  • Мы исходим из того, что бюджет в этом году будет иметь дезинфляционное влияние, потому что сокращается структурный дефицит.
  • На динамику цен повлияло и укрепление рубля.

О кредитовании

  • Кредитование растет темпами, близкими к нижней границе базового прогноза ЦБ РФ.
  • Реальные денежно-кредитные условия изменились не сильно, хотя отмечается замедление кредитования в последние месяцы.

О курсах

  • Волатильность курса в силу санкций сейчас выше, но когда мы добьемся устойчиво низкой инфляции, курс будет более стабильным.
  • Привлекательность рублевых активов повысилась в том числе из-за переоценки рынком геополитических рисков.
  • ЦБ не будет вмешиваться в механизм формирования валютных курсов в обменниках банков.

О другом

  • ЦБ предлагает запретить расчет криптовалютами вне экспериментального режима.
  • ЦБ РФ не против конкуренции с международными платежными системами, но от своей системы не откажется.
  • ЦБ РФ будет мониторить ситуацию с антициклической надбавкой.

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