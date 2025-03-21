Бундесрат одобрил поправки к конституции ФРГ для увеличения расходов на оборону

Бундесрат (законодательный орган, представляющий федеральные земли Германии) согласовал решение Бундестага (парламент) о поправках к конституции, позволяющих снять ограничения на оборонные расходы. Инициатива получила 53 голоса из 69 при необходимом минимуме в 46, пишет Tagesschau. Против высказались лишь земельные правительства, возглавляемые «Союзом Сары Вагенкнехт» и Свободной демократической партией Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Liesa Johannssen / Reuters Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Совместная инициатива христианских и социальных демократов (ХДС/ХСС) с социал-демократами (СДПГ) предполагает, что закрепленный в конституции механизм, не позволяющий увеличить размер госдолга сверх лимита в 0,35% ВВП, не распространяется на оборонные расходы. Кроме того, €500 млрд кредитных средств предлагается выделить в специальный фонд для модернизации инфраструктуры.

Бундестаг старого созыва проголосовал за законопроект 18 марта. Чтобы получить необходимые две трети голосов, ХДС/ХСС и СДПГ необходима была поддержка «Зеленых», которые изначально выступили против некоторых пунктов реформы. Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в качестве компромисса предложил смягчить долговой тормоз в сферах гражданской защиты и разведывательных служб, а также направить около €100 млрд из €500 млрд в Фонд климата и преобразований.

Еще €100 млрд выделят федеральным землям, чья поддержка также требовалась для внесения поправок. К тому же в будущем они смогут увеличивать задолженность: в совокупности смогут заимствовать до 0,35% номинального ВВП.

Подробнее — в материале «Ъ» «Немецкую оборону переводят на безлимитный тариф».

Лусине Баласян