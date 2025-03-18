Парламент ФРГ принял поправки к конституции для увеличения расходов на оборону

Бундестаг (парламент ФРГ) старого созыва большинством голосов принял поправки к конституции, благодаря которым будущее правительство сможет увеличить размер госдолга для финансирования крупных расходов на оборону и инфраструктуру. За принятие реформы по обходу долгового тормоза (не позволяет увеличивать размер госдолга сверх лимита) проголосовали 513 депутатов (при минимуме в 450 голосов), против — 207. Никто не воздержался.

Добиться принятия реформы блоку Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической Партии Германии (СДПГ) удалось за счет поддержки «Зеленых». Теперь долговой тормоз не распространяется на оборонные расходы. К тому же согласовано выделение €500 млрд кредитных средств в специальный фонд для модернизации инфраструктуры.

Принятие законопроекта, за счет которого будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует усилить оборонные возможности Европы, было под угрозой из-за отказа «Зеленых» поддержать инициативу. Однако в качестве компромисса господин Мерц предложил смягчить долговой тормоз в сферах гражданской защиты и разведывательных служб, а также направить около €100 млрд из инфраструктурного фонда в Фонд климата и преобразований.

21 марта законопроект рассмотрят в Бундесрате — палате представителей федеральных земель Германии. В этом органе также необходимо достигнуть большинства в две трети — 46 из 69 голосов. Инициатива предполагает, что федеральные земли тоже смогут увеличивать задолженность: в совокупности до 0,35% номинального ВВП.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Долг без тормозов».

Лусине Баласян