«Зеленые» в Германии не поддержат снятие ограничений на оборонные траты

Немецкая парламентская фракция «Союз-90/Зеленые» выступила против реформирования долгового тормоза, не позволяющего увеличивать размер госдолга Германии сверх лимита. Инициативу на минувшей неделе согласовали победивший на выборах в Бундестаг блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия (СДПГ) для увеличения расходов на оборону и инфраструктуру.

«Мы будем рекомендовать нашей фракции не поддерживать это соглашение»,— сказала сопредседатель фракции Катарина Дрёге (цитата по Bild). По ее словам, €500 млрд кредитных средств, которые консерваторы и социал-демократы предлагают выделить на инфраструктурные проекты, пойдут «на финансирование налоговых льгот». «Достижение роста за счет дополнительных инвестиций — это совсем не то же самое, что использование долга для финансирования дополнительных расходов, таких как пенсии или слепое распределение субсидий»,— cказал министр экономики ФРГ Роберт Хабек (член партии «Зеленые»).

ХДС/ХСС и СДПГ договорились о реформировании долгового тормоза во время предварительных переговоров о формировании правящей коалиции. Ограничение размера госдолга заложено в конституции Германии, поэтому для внесения поправок потребуется голоса двух третей депутатов Бундестага. Для принятия законопроекта консерваторы и социал-демократы нуждаются в поддержке «Зеленых». Голосование планируется провести в парламенте старого созыва, где три политические силы могут получить необходимое большинство.

«Зеленые» выступили против и этого механизма. По утверждению партии, поправки, рассматриваемые в интересах будущего правительства, должен принимать Бундестаг нового созыва. Однако в таком случае оппозиционные силы — «Левые» и «Альтернатива для Германии» — смогут заблокировать инициативу. Эти партии уже заявили, что не поддержат законопроект.

О формировании будущего правительства ФРГ — в материале «Ъ» «На пути коалиции Германии встала миграция».

Лусине Баласян