Генерала Ивана Попова просят заключить под стражу

Гособвинение намерено в ходе рассмотрения в Тамбовском гарнизонном военном суде дела бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова ходатайствовать о заключении подсудимого под стражу. Этот факт «Ъ» подтвердил адвокат военачальника Сергей Буйновский.

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По мнению адвоката, соответствующее ходатайство может быть рассмотрено уже завтра. «Видимо, в отсутствие адвоката,— уточнил защитник.— Я буду в суде только в пятницу. Официально меня не уведомили, что само по себе уже нарушение. Но могу сказать, что весь этот процесс и это уголовное дело — одно сплошное нарушение. В суде дело развалилось, видимо, намерение арестовать — реакция на это».

По данным «Ъ», гособвинение будет аргументировать свое ходатайство тем, что Иван Попов нарушал условия домашнего ареста, под которым находится, выезжая, в частности, на своей машине в Москву. А узнала прокуратура об этом из сообщения полиции, которая остановила по пути генерала для проверки документов.

Иван Попов, напомним, обвиняется в том, что вместе с предпринимателем похитил 114 млн руб., полученных от продажи металлоконструкций, выделенных Запорожью для строительства оборонительных сооружений. В пользу подсудимого показания на процессе дали ряд свидетелей из числа военных.

Алексей Соковнин