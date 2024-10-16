Ставки генерала сыграли на победу

В Тамбове началось рассмотрение уголовного дела бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, который вместе с предпринимателем Сергеем Моисеевым обвиняется в хищении металлоконструкций для строительства оборонительных сооружений в зоне специальной военной операции (СВО). По версии следствия, фигуранта Попова втянул в преступление другой генерал — Олег Цоков, воспользовавшись тем, что его товарищу по оружию нужны были средства для азартных игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Попов (слева) рассчитывает на оправдательный приговор и возвращение в армию

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Иван Попов (слева) рассчитывает на оправдательный приговор и возвращение в армию

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На первом заседании Тамбовского гарнизонного военного суда Иван Попов заявил ходатайство об отводе судьи Дмитрия Летуновского, посчитав, что тот предвзято к нему относится и собирается вынести по делу обвинительный приговор. Также было предложено привлечь военного блогера Юрия Подоляку в качестве общественного защитника Ивана Попова.

Посовещавшись с собой, председательствующий ходатайства отклонил. Господин Подоляка в своем Telegram-канале предположил, что такое решение связано с тем, что «кому-то очень не хочется, чтобы наше общество узнало правду о деле генерала».

Между тем из фабулы обвинения, оглашенной представителем военной прокуратуры, следовало, что генерал-майор Иван Попов и предприниматель Сергей Моисеев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а кроме того, военачальнику вменяется в вину служебный подлог (ст. 292 УК). По версии следствия, организатором преступления выступал генерал-лейтенант Олег Цоков, который втянул в авантюру с металлом командарма 58-й армии, отвечавшего за Запорожское направление. Ивану Попову деньги нужны были для того, чтобы делать ставки на результаты матчей и вернуть средства, которые он уже назанимал для этого. Следствие узнало о страсти генерала, изучив его мобильный телефон.

Согласно данным из него, военачальник только за год проиграл на тотализаторе порядка 30 млн руб.

По версии обвинения, военные попросили, чтобы военно-гражданская администрация Запорожской области выделила им для строительства оборонительных сооружений 1,7 тыс. тонн металлоконструкций. Однако, считает прокуратура, металл был поставлен со значительными излишками, которые участники хищений продали в ряде российских регионов, выручив более 100 млн руб., использовав их по своему усмотрению.

Генерал-лейтенант Олег Цоков погиб в ходе СВО и посмертно был удостоен звания Героя России. Его уголовное преследование было прекращено. В свою очередь, Иван Попов категорически отверг обвинение, сообщив, что рассчитывает доказать свою непричастность к хищениям, а потом вернуться на военную службу. Сделать это будет непросто, так как на скамье подсудимых он оказался вместе с соучастником хищений Сергеем Моисеевым, который вину как раз полностью признал. К тому же генерал-майору было отказано в рассмотрении уголовного дела в Запорожском гарнизонном военном суде, где он, как один из организаторов отражения контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, вряд ли мог ждать обвинительного судебного решения. В любом случае, каким бы приговором ни закончилось разбирательство, у генерала есть возможность снова отправиться на СВО. Правда, его соответствующие ходатайства, поданные в ходе следствия, приняты не были.

Сергей Толмачев, Воронеж; Николай Сергеев