Захарова: Украина уже нарушила предложенное Трампом перемирие

Власти Украины уже нарушили перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она задалась вопросом, как Вашингтон будет в дальнейшем контактировать с Киевом.

«Как дальше американская сторона... будет их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло — это большой вопрос»,— сказала госпожа Захарова в эфире Первого канала (цитата по «РИА Новости»).

18 марта состоялся второй за полтора месяца телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его итогам господин Путин поддержал идею США о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным. Для полного прекращения боевых действий российская сторона выдвинула ряд условий, в том числе прекращение военной помощи Украине.

19 марта Минобороны России заявило, что ВСУ в нарушение договоренностей атаковали дронами энергообъект в Краснодарском крае.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».