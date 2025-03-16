Прекращения огня не найдется, но есть нюансы

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил реакцию России на предложение о 30-дневном перемирии на Украине, признав невозможность немедленного прекращения боевых действий. Американский лидер с пониманием отнесся к призыву Кремля вначале согласовать условия перемирия и предсказал новые договоренности с Москвой. В то же время европейские союзники Киева на неформальном саммите в Лондоне в воскресенье договаривались о том, как усилить давление на Москву для немедленного прекращения огня, и объявили о создании «коалиции желающих» отправить свои военные контингенты на Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После разговора с главой Белого дома спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп ожидает достижения договоренности о прекращении огня «в течение нескольких недель»

Фото: Alex Brandon / AP После разговора с главой Белого дома спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп ожидает достижения договоренности о прекращении огня «в течение нескольких недель»

Фото: Alex Brandon / AP

Россия и США продолжают сближение

Заявление президента России Владимира Путина о принципиальном согласии Москвы ввести 30-дневное перемирие на Украине, но только после согласования его условий, и итоги переговоров в Москве спецпосланника президента США Стива Уиткоффа президент Трамп и его европейские союзники оценили по-разному. В отличие от большинства европейских политиков, которые уже обвинили Москву в попытке сорвать перемирие, Дональд Трамп проявил готовность учесть аргументы Москвы, не спешащей к объявлению о прекращении огня.

В своем выступлении перед сотрудниками Министерства юстиции США в прошлую пятницу, 14 марта, глава Белого дома сообщил об обнадеживающих сигналах из Москвы. «У меня есть хорошие новости»,— объявил Трамп, по словам которого Россия согласилась на прекращение огня, хотя пока к нему и не готова.

Признав, что добиться снятия вопросов Москвы относительно перемирия «будет трудно», он предложил набраться терпения.

«Мы должны посмотреть, что произойдет. До завершения еще далеко»,— предупредил глава Белого дома.

В день посещения Минюста Дональд Трамп оставил в соцсети Truth Social весьма оптимистичный комментарий по поводу последних контактов с Москвой. «Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера, и есть очень хороший шанс того, что эта ужасная кровавая война наконец-то закончится»,— написал он в Truth Social.

В этом же посте Дональд Трамп призвал Владимира Путина не уничтожать многотысячную украинскую группировку, которая, по его информации, «полностью окружена российскими войсками и находится в очень плохом и уязвимом положении». «Это будет ужасная бойня, невиданная со времен Второй мировой войны»,— написал он. В ответ президент РФ пообещал достойное обращение с украинскими военнослужащими, которые сдадутся в плен.

Общаясь в пятницу с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Флорида, уже после посещения Минюста, Дональд Трамп еще раз повторил свою мысль о «хороших новостях из России».

«Я думаю, что Россия заключит с нами сделку»,— заявил он, при этом не став уточнять, о каких временных рамках может идти речь.

При этом ранее обещавший урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, Дональд Трамп сегодня считает свое прежнее выражение, ставшее крылатым, просто фигурой речи. «Я был несколько саркастичен, когда говорил, что сделаю это»,— признал американский президент в интервью телепрограмме Full Measure.

Индикатором того, что Дональд Трамп пресекает попытки столкнуть Москву и Вашингтон, стало его негодование в связи с сообщениями, что его спецпосланнику Уиткоффу якобы пришлось прождать в Москве более девяти часов встречи с президентом Путиным. «Почему они не могут быть честными хоть один раз?» — возмутился президент Трамп, сообщив, что «на деле никакого ожидания не было». Авторов сообщений на эту тему он назвал «больными дегенератами».

«Состоялись другие встречи с представителями России, которые, очевидно, заняли некоторое время, но были очень продуктивными. Дальше все было быстро и эффективно, и все сигналы, хочется надеяться, очень хорошие! В заключение хочу сказать, что не было никакого девятичасового ожидания, да и вообще никакого ожидания»,— добавил Трамп.

«Я не хочу говорить за президента Путина, но, я думаю, он дал понять, что принимает философию президента Трампа. Президент Трамп хочет, чтобы это прекратилось. Я думаю, что и президент Путин хочет, чтобы это прекратилось»,— заявил в интервью CNN в воскресенье сам господин Уиткофф. По его словам, в переговорах США и России по Украине «дистанция сокращается» и американские переговорщики проведут на следующей неделе новые встречи с представителями России и Украины. Стив Уиткофф заявил, что президент США ожидает достижения договоренности о прекращении огня «в течение нескольких недель».

Последним подтверждением того, что Вашингтон и Москва настроены на то, чтобы развивать взаимодействие, несмотря на не реализованную пока инициативу о 30-дневном перемирии, стал состоявшийся в воскресенье по инициативе американской стороны телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как заявили в российском дипломатическом ведомстве, одним из вопросов стали «конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде».

Европа рвется в бой

В то время как в Вашингтоне в целом позитивно оценили позицию Москвы по поводу прекращения огня, Киев и его европейские союзники обвинили ее в стремлении сорвать реализацию инициативы, согласованной на американо-украинских переговорах в Джидде.

Едва примирившийся с президентом Трампом Владимир Зеленский снова начал подсказывать ему, как действовать, потребовав от США усилить давление на Москву. «Ответственность наших партнеров — обеспечить готовность России остановить войну. Путин самостоятельно этого не сделает. Силы США достаточно, чтобы оказать необходимое давление на Москву. Требуется лишь решительность»,— написал Зеленский в своем Telegram-канале.

В свою очередь, европейская группа поддержки Украины, в которой задают тон британский премьер Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон, демонстрирует решимость следовать прежним курсом, вооружая Украину и усиливая санкционное давление на Москву.

«Миру нужно увидеть действия, а не наблюдать за изучением пустых слов и бессмысленных условий»,— прокомментировал неготовность Москвы к немедленному прекращению огня Кир Стармер.

«Если Россия, наконец, сядет за стол переговоров, мы должны быть готовы следить за соблюдением условий перемирия, чтобы гарантировать прочный и долговечный мир. Если она этого не сделает, мы должны напрячь все силы, чтобы увеличить экономическое давление на Россию и добиться завершения этой войны»,— заявил британский премьер, который инициировал в воскресенье виртуальный саммит лидеров 25 западных стран по Украине.

По итогам саммита Кир Стармер сообщил о том, что его участники договорились «ускорить оказание военной поддержки Украине, ужесточить санкции в отношении источников доходов России и продолжить изучать все законные пути для обеспечения того, чтобы Россия заплатила за причиненный Украине ущерб».

Еще одним итогом саммита в Лондоне стала достигнутая его участниками договоренность сформировать «коалицию желающих» разместить свои войска на Украине для обеспечения мира после урегулирования конфликта. Список стран, которые войдут в «коалицию желающих», пока не разглашается, однако военачальники из этих стран соберутся в Лондоне 20 марта для обсуждения «операционной фазы» этой инициативы — конкретных шагов и обязательств всех, кто готов участвовать в этом проекте.

Сам Кир Стармер, впрочем, признает, что реализация этой инициативы потребует гарантий безопасности для воинского контингента «коалиции желающих» со стороны США. «Я ясно дал понять, что это должно быть сделано во взаимодействии с США. Мы говорим с американской стороной ежедневно»,— сообщил он, добавив, что коалиция западных государств «будет укреплять оборону Украины» и при необходимости должна быть готова защитить ее «на земле, на воде и в небе».

Ряд новых воинственных заявлений, идущих вразрез с усилиями администрации США по налаживанию диалога с Россией, сделал и президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Если Украина попросит союзные силы быть на ее территории, то не России решать, принимать это или нет»,— предупредил господин Макрон в интервью газете Le Parisien.

Кроме того, он допустил возможность того, что Париж поставит Украине дополнительные истребители Mirage 2000, договорившись со странами, где они остались на вооружении. Как сообщила Le Parisien, решение расширить парк французских истребителей на Украине связано с утверждениями руководства ВСУ об успешном применении в начале марта одной из поставленных ранее боевых машин для перехвата российской ракеты в своем воздушном пространстве. О передаче Киеву первых самолетов Mirage 2000 сообщил в феврале министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Он не уточнял, сколько всего истребителей планирует поставить Париж, однако, по данным СМИ, речь идет не более чем о шести машинах.

Сергей Строкань