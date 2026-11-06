Обвиняемые в гибели подростков в сауне Кузбасса получили от 9 до 9,5 года колонии

В качестве обвиняемых по делу привлекли братьев Алексея и Павла Долгачевых, открывших, по версии следствия, сауну с грубыми нарушениями пожарной безопасности, а также администратора заведения Елену Селищеву, которая пустила в парилку подростков без сопровождения взрослых и топила печь без надлежащего контроля за температурой.