Обвиняемые в гибели подростков в сауне Кузбасса получили от 9 до 9,5 года колонии
В Кемеровской области завершилось рассмотрение дела о пожаре в сауне, где погибли пятеро отдыхавших подростков. Владельцу сауны Алексею Долгачеву, его брату Павлу, возглавляющему заведение, и администратору Елене Селищевой суд Прокопьевска назначил от 9 до 9,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
Как рассказали в прокуратуре Кузбасса, кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 39 млн руб. Ранее по иску ведомства эксплуатация сауны была прекращена.
Пожар в сауне Прокопьевска произошел вечером 31 января 2026 года и унес жизни пяти подростков, большинство из которых были студентами физкультурного техникума. Кузбасское управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
В качестве обвиняемых по делу привлекли братьев Алексея и Павла Долгачевых, открывших, по версии следствия, сауну с грубыми нарушениями пожарной безопасности, а также администратора заведения Елену Селищеву, которая пустила в парилку подростков без сопровождения взрослых и топила печь без надлежащего контроля за температурой.