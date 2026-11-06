Есть только путь

При этом проблему нельзя сводить исключительно к самим курьерам. Люди часто возлагают на них ответственность за все, что происходит с заказом: если ресторан долго готовил еду, то виноват курьер. Не все понимают, что доставка — это целая цепочка процессов, на которую курьер не всегда может повлиять. Было бы полезно объяснять клиентам, как устроена работа сервисов и от чего на самом деле зависят сроки.