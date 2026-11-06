Есть только путь
Почему мчит курьер-самокатчик
Нарушения курьерами правил дорожного движения (ПДД) нередко связаны не только с поведением конкретного человека, но и с тем, как устроена доставка. Одна из главных причин — временные ограничения при выполнении заказов, несоблюдение которых может повлечь за собой штрафы. У курьера появляется дополнительная потребность сокращать время поездки, в том числе за счет выбора менее безопасного маршрута.
Разница между поездкой с соблюдением ПДД и попыткой срезать маршрут действительно может быть существенной. Например, если ехать на самокате по проезжей части, следовать сигналам светофора и пропускать пешеходов, то доставка может занять примерно на десять минут больше. Для одного заказа это может показаться незначительной задержкой, но при большой загрузке время становится важным фактором.
При этом движение по проезжей части также связано с рисками. Курьеру приходится постоянно оценивать дорожную обстановку, следить за автомобилями и маневрами других участников движения. В результате некоторые выбирают тротуар, рассматривая его как более безопасный и быстрый вариант.
Водители, как и пешеходы, относятся к курьерам по-разному. Если человек ведет себя предсказуемо и соблюдает правила дорожного движения, то конфликтов обычно не возникает. Недовольство обычно вызывают случаи, когда самокатчик движется на высокой скорости и не учитывает присутствие людей на тротуаре. Существует и негативное отношение к самокату как к средству передвижения в целом, независимо от того, кто его использует.
При этом сервисы доставки случаи нарушения курьером ПДД не контролируют. Я слышал о возможности технического контроля скорости движения по маршруту, но лично с тем, чтобы сервис отслеживал нарушения или штрафовал за них, не сталкивался.
Однако сервисы принимают меры для информирования курьеров о правилах: например, в приложении предусмотрены обучающие материалы, которые объясняют, как вести себя на дороге, проезжать пешеходные переходы и что делать в конфликтных ситуациях. В последние годы сотрудники ДПС стали активнее обращать внимание на тех, кто передвигается на самокатах и электровелосипедах, в том числе на нарушения, связанные с ездой по тротуарам.
При этом проблему нельзя сводить исключительно к самим курьерам. Люди часто возлагают на них ответственность за все, что происходит с заказом: если ресторан долго готовил еду, то виноват курьер. Не все понимают, что доставка — это целая цепочка процессов, на которую курьер не всегда может повлиять. Было бы полезно объяснять клиентам, как устроена работа сервисов и от чего на самом деле зависят сроки.
Еще одна проблема — восприятие курьерской работы как временной подработки. В действительности для части курьеров это основной источник дохода, поэтому условия работы должны учитывать различия между теми, кто выходит время от времени, и теми, кто занимается доставкой на постоянной основе. В качестве одного из возможных решений можно рассмотреть отдельные тарифные модели для подработки и полной занятости.
Что касается ограничений на езду по тротуарам, то здесь важно учитывать не только необходимость защитить пешеходов, но и то, какие альтернативы появятся у курьеров. Если просто запретить движение по тротуарам, не решив вопрос безопасности на проезжей части и доступности велоинфраструктуры, проблема не решится.
Газета «Коммерсантъ» №205от 06.11.2026, стр. 10