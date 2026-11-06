Курьерам путь заказан

При этом один запрет проблему не решит, считает Кристина Барзаковская. Сейчас ПДД разрешают курьеру на самокате выехать на тротуар, если рядом нет велодорожки, а после вступления поправок к ПДД в силу курьер поедет по дороге вместе с машинами, тем самым повышая для себя риски попасть в аварию, добавляет она. По данным МВД, за 2025 год на российских дорогах погибли 13,9 тыс. человек, что на 3,1% меньше год к году. Движение электровелосипедов по проезжей части может создавать дополнительные риски как для курьеров, так и для автомобилистов, поскольку даже при движении в одном направлении скорость транспортных потоков существенно различается, соглашаются в «Купере».