Курьерам путь заказан
Как предлагаемое ужесточение ПДД повлияет на рынок доставки
Рынок курьерской доставки, последнее время испытывающий серьезное давление из-за ужесточения миграционной политики и снижения потребительской активности, готовится к новым потрясениям. В Минтрансе обсуждаются поправки к правилам дорожного движения: после их вступления в силу курьерам запретят ездить на электровелосипедах по тротуарам. Это приведет к перестроению маршрутов, переходу к доставке на автомобилях, что, в свою очередь, повлечет за собой серьезные сложности в сегменте.
Обсуждаемый в Минтрансе проект масштабных изменений в правила дорожного движения (ПДД), который вводит запрет для курьеров выезжать на тротуары и обязывает владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М, вызвал бурную реакцию у бизнеса. По словам директора практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Романа Самойлова, предлагаемые изменения могут существенно повлиять на организацию курьерской доставки прежде всего в крупнейших городах, где значительная часть заказов выполняется с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Только в Москве ежедневно работают 25 тыс. курьеров, совершающих по 650 тыс. поездок в основном на электровелосипедах (или 23% всех поездок по улично-дорожной сети города), сообщали в столичном дептрансе в феврале 2026 года.
В целом в городе работают 120 тыс. доставщиков, а к 2030 году их число вырастет до 300 тыс., ожидает заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. По всей России сегодня работают 1,5 млн курьеров, оценивали в Минпромторге.
Масштаб последствий для курьерских служб будет зависеть от городской инфраструктуры каждого населенного пункта. Там, где развита сеть велосипедных маршрутов, влияние может оказаться минимальным. В то время как в районах, где альтернативы тротуару фактически нет, оно будет существенно выше, предупреждает сооснователь OneSync Сергей Алумов. По его мнению, это снизит число заказов, которые он сможет выполнить за смену, и увеличит себестоимость одной доставки.
Рост расходов
Запрет на езду курьеров на электровелосипедах по тротуарам не обрушит сервисы доставки, но повысит их издержки: часть курьеров пересядет на автомобили, а это дороже, чем вело- или пешая доставка, констатирует старший аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова.
В плотной городской застройке сроки доставки также могут вырасти. Это приведет к сокращению числа заказов, выполняемых одним курьером за смену, и увеличению себестоимости одной доставки, прогнозирует Роман Самойлов.
Перевод «последней мили» на дороги общего пользования снизит скорость доставки и ударит по прибыли компаний, которые только начали выводить доставку на окупаемость, считает главный редактор отраслевого портала «PRO Шеринг» Денис Кунгуров.
Рост издержек также приведет к тому, что курьеры на мощных велосипедах должны будут получить водительские права категории М, считает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков. По его оценкам, сегодня доля курьеров с правами составляет только 15–20%.
В Ассоциации микромобильности, в которую входят «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh, предложили Минтрансу отказаться от идеи приравнивать мощные электровелосипеды и электросамокаты к мопедам, что влечет обязательное получение прав категории М. По мнению главы объединения, если не внести изменения, то рынок покинет часть доставщиков, а заказы будут приезжать медленнее и обойдутся дороже. Хотя в «Юренте» и Whoosh говорят, что часть поправок к ПДД уже соответствует подходам, которые действуют в кикшеринге: например, ограничение максимальной скорости до 25 км/ч на программном уровне, требования к возрасту пользователей и запрет на поездки вдвоем.
Осуществлять контроль за СИМ в общественных зонах может быть непросто, несмотря на большое число камер. Гендиректор Netvision Роман Казаченко указывает, что достаточно сложно сейчас установить владельца самоката. Это связано в том числе с техническими особенностями расположения камер. Для фиксации передвижения вдвоем или пересечения пешеходного перехода без спешивания лучше подходит боковой ракурс, а номер можно считать через фронтальный или задний вид, объясняет он.
Одновременно, по словам Романа Казаченко, существуют административные барьеры: нужно определить, кто получает информацию о нарушении, кто ее проверяет, кто отвечает за дальнейшие действия и каким образом обеспечивается законность обработки данных. «Похожий путь мы уже проходили с системами автоматической фиксации нарушений ПДД автомобилистами»,— напоминает он. Ситуация с СИМ, по его мнению, будет развиваться по схожему сценарию.
При этом курьерские службы не могут бесконечно повышать тарифы, чтобы компенсировать растущие расходы, так как потребители не готовы платить больше, констатирует заместитель гендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян. Если доставка стоит условные 100–200 руб., многие воспринимают ее как приемлемую плату за удобство, но при увеличении стоимости до 500 руб. покупатель задумается, не проще ли самостоятельно дойти до магазина или пункта выдачи заказов, считает он. Чтобы сократить расходы на доставку, ритейлеры развивают локальные склады, дарксторы и доставку из ближайших магазинов, говорит Сергей Алумов. По его словам, это позволило уменьшить среднее расстояние доставки в городах-миллионниках с 7,3 км в первом квартале 2026 года до 6,3 км в третьем квартале.
Директор продукта «ПЭК: Фулфилмент» Михаил Петров считает, что бизнес все активнее начнет заменять доставщиков роверами, так как роботы смогут передвигаться по тротуарам.
Рост этого сегмента уже заметен: если раньше колесные роботы тестировались преимущественно в центральных районах Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас география их использования существенно расширилась. По данным «Яндекса», ко второму кварталу их число достигло 1 тыс. единиц, а до конца года компания планирует запустить 5 тыс. роверов. При этом роботизированная доставка пока не сможет полноценно заменить курьеров: большинство роверов способны выполнять доставку по модели «улица—улица», а не «дверь—дверь», особенно в многоквартирных домах, считает господин Алумов.
Риски увеличатся
С точки зрения пешеходов, ужесточение правил езды на электровелосипедах вполне своевременно. Курьеры часто ездят по тротуарам на тяжелых электровелосипедах и мопедах и создают угрозу для граждан, констатирует директор по продукту «Бустрейд» Кристина Барзаковская. По данным ГИБДД, в 2025 году в России произошло 3,2 тыс. ДТП с участием самокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности, что на 24% меньше год к году. В них погибли 68 человек и 3,38 тыс. получили ранения. Наибольшее число аварий — 629 — зафиксировано в Москве, еще 198 — в Краснодарском крае, 193 — в Санкт-Петербурге.
При этом один запрет проблему не решит, считает Кристина Барзаковская. Сейчас ПДД разрешают курьеру на самокате выехать на тротуар, если рядом нет велодорожки, а после вступления поправок к ПДД в силу курьер поедет по дороге вместе с машинами, тем самым повышая для себя риски попасть в аварию, добавляет она. По данным МВД, за 2025 год на российских дорогах погибли 13,9 тыс. человек, что на 3,1% меньше год к году. Движение электровелосипедов по проезжей части может создавать дополнительные риски как для курьеров, так и для автомобилистов, поскольку даже при движении в одном направлении скорость транспортных потоков существенно различается, соглашаются в «Купере».
Постоянное ужесточение правил
Ужесточение регуляторных требований на рынке курьеров сотрясает рынок уже не первый год. Это касается не только правил дорожного движения, но и, например, условий найма. Более 50 регионов уже ввели запрет на работу мигрантов в доставке в том или ином виде, напоминает Александр Митюков. В частности, в Санкт-Петербурге, где с июля 2025 года действует запрет на работу мигрантов в доставке, издержки крупнейших компаний доставки выросли вдвое, вознаграждения курьерам — от 20% и выше, продолжает он. При этом курьеров теперь требуется еще больше, поскольку выработка курьера-россиянина зачастую ниже, чем курьера-мигранта, уточняет господин Митюков. По оценке заместителя гендиректора «Кадровый капитал» Арсена Бадаляна, в Москве около 60% курьеров — иностранные граждане.
Сейчас предлагается модель, пилотирование которой начнется в 2027 году: она предусматривает привлечение иностранных рабочих под потребности конкретного работодателя, с заранее согласованными условиями работы. Это сокращает доступный кадровый резерв, добавляет господин Алумов.
Еще одно изменение в части привлечения курьеров коснулось самозанятых доставщиков. С 1 октября 2026 года для самозанятых и ИП введен лимит в 60 рабочих часов в месяц на одного заказчика. Если работник превышает этот порог шесть месяцев подряд, платформа заблокирует доступ к заказам для него на два месяца, говорит Михаил Петров. Мера направлена против скрытого трудового найма, но для курьеров она означает существенное падение доходов от одного сервиса, что вынуждает их либо совмещать работу на нескольких платформах, либо переходить в штат. Однако не все сервисы готовы предложить курьерам перейти в штат из-за экономии на социальных и налоговых выплатах.
Вслед за этими изменениями предлагаемая медианная зарплата курьеров в России по итогам второго квартала 2026 года увеличилась на 23% год к году, до 125,5 тыс. руб. в месяц, подсчитали в Аналитическом центре Российской индустрии рекламы на основе данных hh.ru.
Наконец, одним из наиболее серьезных ударов по рынку курьерской доставки становится снижение потребительской активности. По данным «Сбер Индекса», на неделе 12–18 октября реальные потребительские расходы сократились на 0,03% год к году. На курьеров давило и удорожание топлива, и снижение его доступности этим летом. За год бензин подорожал на 21,4%, до 78,7 руб. за литр, оценивает Михаил Петров. Выросли и затраты на ремонт техники и запчасти — на 14% и 16% за год соответственно.
Совокупность этих факторов оказала заметное влияние на развитие сегмента доставки. По данным Росстата, в январе—сентябре 2026 года объем оказанных населению России курьерских услуг вырос на 7,3% год к году, до 55,5 млрд руб. Годом ранее показатель рос на 31,5%, двумя годами ранее — на 36,5%.
Мнение эксперта
Интервью
Газета «Коммерсантъ» №205от 06.11.2026, стр. 1