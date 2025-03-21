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Коммерсантъ FM
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КНДР испытала новую ракету ПВО

КНДР провела испытания ракеты класса «земля—воздух», они прошли успешно, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». На испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, а также члены военного комитета ЦК Трудовой партии Кореи.

Главное ракетное бюро КНДР провело испытательный пуск ракеты вчера, 20 марта, с целью «всесторонней проверки боевых характеристик». Уточняется, что предприятие уже приступило к производству ракеты новой модели, какие-либо подробности о ней не приводятся.

Северокорейские СМИ также опубликовали фото, на которых видно, что ракета взрывается в воздухе после поражения цели в море. Утверждается, что по итогам запуска боеготовность ракеты «была оценена как превосходная», а общая надежность — «как очень высокая».

«Мы оснастим нашу армию еще одной важной оборонительной системой вооружения, боевые характеристики которой будут достойны похвалы»,— прокомментировал Ким Чен Ын.

В конце января КНДР провела испытание крылатой ракеты подводного базирования. В феврале Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в Желтом море. В том же месяце Ким Чен Ын заявил о необходимости совершенствовать боеготовность стратегических сил и быть в полной готовности к использованию ядерного оружия.

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