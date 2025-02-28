КНДР запустила несколько крылатых ракет в Желтом море

Северная Корея осуществила пуск нескольких стратегических крылатых ракет, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». По его данным, пуски состоялись в Желтом море в рамках проверки сил ядерного сдерживания КНДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters

За пуском наблюдал лидер республики Ким Чен Ын, он остался удовлетворен результатами учений. «Продолжение проверок надежности и работоспособности компонентов ядерного сдерживания и демонстрация его мощи сами по себе являются ответственным упражнением по сдерживанию войны»,— прокомментировал он.

Первую в 2025 году ракету КНДР запустила 6 января во время визита в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена. Ракета пролетела около 1100 км и упала в Японском море. 14 января Северная Корея провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону того же моря. 27 января Пхеньян провел испытание крылатой ракеты подводного базирования.

О политике КНДР — в материале «Ъ» «Страна утренней важности».