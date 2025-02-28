Ким Чен Ын призвал армию к готовности использовать ядерное оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости совершенствовать боеготовность стратегических сил и быть в полной готовности к использованию ядерного оружия. С таким призывом лидер КНДР выступил во время испытаний стратегических крылатых ракет, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters

26 февраля Северная Корея осуществила пуск нескольких стратегических крылатых ракет в Желтом море. Южнокорейское агентство «Рёнхап» писало, что целью запуска была демонстрация возможностей противодействия вооруженным силам противника и различных вариантов ядерной готовности. По данным ЦТАК, ракеты пролетели 1587 км и «точно попали в цель».

Первую в 2025 году ракету КНДР запустила 6 января во время визита в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена. Ракета пролетела около 1100 км и упала в Японском море. 14 января Северная Корея провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону того же моря. 27 января Пхеньян провел испытание крылатой ракеты подводного базирования.

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