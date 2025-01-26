КНДР провела испытание крылатой ракеты подводного базирования

Главное управление ракетостроения КНДР произвело испытательный запуск управляемой стратегической крылатой ракеты подводного базирования. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за запуском.

«Испытание является одним из звеньев плана строительства государственной обороноспособности, нацеленного на повышение эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников в соответствии с изменяемой обстановкой безопасности в регионе»,— говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Ракета пролетела 1,5 тыс. км за 7507-7511 сек. (125 минут) и точно попали в цель, указано в публикации. Уточняется, что испытания не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран.